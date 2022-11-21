Парламентская ассамблея НАТО признала РФ государством-террористом: что это значит для Украины

В сообщении говорится, что эти предложения украинской делегации поддержали все 30 стран-членов.

На заседании Парламентской ассамблеи НАТО РФ признали государством-террористом и призвали создать специальный международный трибунал для расследования преступлений россиян. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на сообщения партии "Слуга народа" в Telegram .

"Все 30 стран НАТО поддержали предложения нашей делегации. Такой трибунал позволит осудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство РФ. Резолюция будет направлена правительствам и парламентам всех стран-членов НАТО", — сообщил глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

Чернев сообщил, что такое решение ПА НАТО важно для Украины, ведь позволит увеличить поставки Украине вооружения, разработать конкретные шаги по вступлению Украины в НАТО, создать механизм взыскания репараций с России за нанесенный ущерб Украине.

Стало известно, что в резолюции закреплена позиция НАТО о том, что Альянс будет поддерживать нашу страну столько, сколько это потребуется.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ООН приняла важную резолюцию по возмещению ущерба Украине. 14 ноября на заседании Генеральной ассамблеи ООН поддержали резолюцию, предлагающую ввести механизм компенсации ущерба Украине, нанесенному российской агрессией. Стало известно, что не поддержали принятие резолюции такие страны как Беларусь, ЦАР, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Иран, Мали, Россия, Сирия, Зимбабве. На решение Генеральной ассамблеи ООН отреагировал украинский президент Владимир Зеленский, который назвал это решение "дипломатической победой".