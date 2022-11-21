logo

BTC/USD

16176.25

ETH/USD

1136.92

LTC/USD

61.71

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

40.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Парламентская ассамблея НАТО признала РФ государством-террористом: что это значит для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Парламентская ассамблея НАТО признала РФ государством-террористом: что это значит для Украины

Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом

сегодня, 15:51
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

На заседании Парламентской ассамблеи НАТО РФ признали государством-террористом и призвали создать специальный международный трибунал для расследования преступлений россиян. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на сообщения партии "Слуга народа" в Telegram .

Парламентская ассамблея НАТО признала РФ государством-террористом: что это значит для Украины

Парламентская ассамблея НАТО признала РФ государством-террористом

В сообщении говорится, что эти предложения украинской делегации поддержали все 30 стран-членов.

"Все 30 стран НАТО поддержали предложения нашей делегации. Такой трибунал позволит осудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство РФ. Резолюция будет направлена правительствам и парламентам всех стран-членов НАТО", — сообщил глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

Чернев сообщил, что такое решение ПА НАТО важно для Украины, ведь позволит увеличить поставки Украине вооружения, разработать конкретные шаги по вступлению Украины в НАТО, создать механизм взыскания репараций с России за нанесенный ущерб Украине.

Стало известно, что в резолюции закреплена позиция НАТО о том, что Альянс будет поддерживать нашу страну столько, сколько это потребуется.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ООН приняла важную резолюцию по возмещению ущерба Украине. 14 ноября на заседании Генеральной ассамблеи ООН поддержали резолюцию, предлагающую ввести механизм компенсации ущерба Украине, нанесенному российской агрессией. Стало известно, что не поддержали принятие резолюции такие страны как Беларусь, ЦАР, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Иран, Мали, Россия, Сирия, Зимбабве. На решение Генеральной ассамблеи ООН отреагировал украинский президент Владимир Зеленский, который назвал это решение "дипломатической победой".


 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/SlugaNarodu_Official/14751
Теги:
comments

Обсуждения

Татьяна

сегодня, 16:00

Раша, держава тероріст,

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!