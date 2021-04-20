Пентагон объяснил свои истребители в Польше учениями

Прибытие американских военных самолетов F-15 и F-16 на территорию Польши не является реакцией Вашингтона на ситуацию вокруг Украины, это обычная практика в рамках учений, заявил в понедельник представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает Інтерфакс-Україна.

Прибытие американских военных самолетов F-15 и F-16 на территорию Польши

"Прибытие истребителей США F-15 и F-16 на территорию Польши не является реакцией Вашингтона на ситуацию вокруг Украины, это обычная практика. Эти маневренные боевые учения являются рутинными учениями, которые проводятся уже некоторое время. Они не являются определенной реакцией на то, что происходит на границе с Украиной или в Крыму", — пояснил представитель Пентагона Джон Кирби.

Представитель Пентагона провел параллель между учениями военных США и пояснениями РФ по поводу переброски контингента.

"В последние недели США наблюдают наращивание российского военного присутствия у границ с Украиной, и что речь идет о самом крупном увеличении контингента РФ в этом регионе с 2014 года. Россия сосредотачивает здесь даже больше войск, чем в 2014 году", — подчеркнул Кирби.

Напомним, в Министерстве обороны США высказали обеспокоенность по поводу нарушения режима прекращения огня на Востоке Украины. В частности, усиленным присутствием войск РФ на границе с нашей страной. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби. По данным источника, представитель Пентагона прямо обвинил в обострении ситуации Российскую Федерацию, назвав ее действия "дестабилизирующими", а также подрывающими усилия по деэскалации.

Как сообщали ранее оссийские дипломаты в Трехсторонней контактной группе отказались повторно объявить режим полной боевой тишины на линии разграничения в ОРДЛО. Такая неутешительная информация была озвучена одним из представителей отечественной делегации в ТКГ Сергеем Гармашем. По словам Гармаша, Россия была в меньшинстве, однако это не помешало ей заблокировать такую простую договоренность.

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