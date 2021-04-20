Пентагон объяснил свои истребители в Польше учениями

BTC/USD
55044.84
ETH/USD
2121.38
LTC/USD
249.97
USD/UAH
28.10
EUR/UAH
33.80
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Прибытие американских военных самолетов F-15 и F-16 на
территорию Польши не является реакцией Вашингтона на ситуацию вокруг Украины,
это обычная практика в рамках учений, заявил в понедельник представитель
Пентагона Джон Кирби, сообщает Інтерфакс-Україна.
Прибытие американских военных самолетов F-15 и F-16 на территорию Польши
Представитель Пентагона провел параллель между учениями
военных США и пояснениями РФ по поводу переброски контингента.
Напомним, в Министерстве обороны США высказали обеспокоенность по поводу нарушения режима прекращения огня на Востоке Украины. В частности, усиленным присутствием войск РФ на границе с нашей страной. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби. По данным источника, представитель Пентагона прямо обвинил в обострении ситуации Российскую Федерацию, назвав ее действия "дестабилизирующими", а также подрывающими усилия по деэскалации.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости