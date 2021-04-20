logo
Русский Українська

BTC/USD

55044.84

ETH/USD

2121.38

LTC/USD

249.97

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир ЕС Пентагон объяснил свои истребители в Польше учениями
commentss НОВОСТИ Все новости

Пентагон объяснил свои истребители в Польше учениями

Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что "несколько десятков" американских истребителей прибыли в Польшу в рамках учений ВС США в Европ

сегодня, 03:25
Автор:

Ольга Чародий

Прибытие американских военных самолетов F-15 и F-16 на территорию Польши не является реакцией Вашингтона на ситуацию вокруг Украины, это обычная практика в рамках учений, заявил в понедельник представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает Інтерфакс-Україна.

Пентагон объяснил свои истребители в Польше учениями

Прибытие американских военных самолетов F-15 и F-16 на территорию Польши

"Прибытие истребителей США  F-15 и F-16 на территорию Польши не является реакцией Вашингтона на ситуацию вокруг Украины, это обычная практика. Эти маневренные боевые учения являются рутинными учениями, которые проводятся уже некоторое время. Они не являются определенной реакцией на то, что происходит на границе с Украиной или в Крыму", — пояснил представитель Пентагона Джон Кирби. 

Представитель Пентагона провел параллель между учениями военных США и пояснениями РФ по поводу переброски контингента.

"В последние недели США наблюдают наращивание российского военного присутствия у границ с Украиной, и что речь идет о самом крупном увеличении контингента РФ в этом регионе с 2014 года. Россия сосредотачивает здесь даже больше войск, чем в 2014 году", — подчеркнул  Кирби. 

Напомним, в Министерстве обороны США высказали обеспокоенность по поводу нарушения режима прекращения огня на Востоке Украины. В частности, усиленным присутствием войск РФ на границе с нашей страной. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби. По данным источника, представитель Пентагона прямо обвинил в обострении ситуации Российскую Федерацию, назвав ее действия "дестабилизирующими", а также подрывающими усилия по деэскалации. 

Как сообщали ранее оссийские дипломаты в Трехсторонней контактной группе отказались повторно объявить режим полной боевой тишины на линии разграничения в ОРДЛО. Такая неутешительная информация была озвучена одним из представителей отечественной делегации в ТКГ Сергеем Гармашем. По словам Гармаша, Россия была в меньшинстве, однако это не помешало ей заблокировать такую простую договоренность.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://interfax.com.ua/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ