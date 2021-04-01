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Пентагон выразил обеспокоенность эскалацией на Донбассе

В США назвали действия России дестабилизирующими

сегодня, 09:03
Автор:

Елизавета Черных

В Министерстве обороны США высказали обеспокоенность по поводу нарушения режима прекращения огня на Востоке Украины. В частности, усиленным присутствием войск РФ на границе с нашей страной. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби, передает издание РБК-Украина. 

Пентагон выразил обеспокоенность эскалацией на Донбассе

Пентагон выразил обеспокоенность эскалацией на Донбассе - фото из открытых источников

Он также добавил, что в результате эскалации на Донбассе 26 марта погибло четверо украинских военных. 

"Мы обеспокоены последней эскалацией российской агрессии на востоке Украины, в том числе нарушением режима прекращения огня", — сказал Кирби.

По данным источника, представитель Пентагона прямо обвинил в обострении ситуации Российскую Федерацию, назвав ее действия "дестабилизирующими", а также подрывающими усилия по деэскалации. 

Напомним, что российские дипломаты в Трехсторонней контактной группе отказались повторно объявить режим полной боевой тишины на линии разграничения в ОРДЛО. Такая неутешительная информация была озвучена одним из представителей отечественной делегации в ТКГ Сергеем Гармашем. По словам Гармаша, Россия была в меньшинстве, однако это не помешало ей заблокировать такую простую договоренность. Украинское предложение о двустороннем прекращении обстрелов, озвученное Леонидом Кравчуком, поддержали представители миссии ОБСЕ. Российская делегация заявила, что соглашение о "режиме тишины" существует еще с лета прошлого года, поэтому в его повторении Москва не видит смысла.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что Кремль, оставляя без внимания, что именно из-за обстрелов с российской стороны ситуация в регионе обострилась, считает Украину причастной к эскалации на Донбассе. 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/pentagon-vyrazil-obespokoennost-eskalatsiey-1617232651.html
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