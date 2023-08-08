Переговоры о вступлении Украины в ЕС: к какому решению склоняется Еврокомиссия

Еврокомиссия начала подготовку доклада о расширении ЕС, в котором, скорее всего, будет содержаться рекомендация о начале переговоров по вступлению с Украиной. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Украина - ЕС. Фото: из открытых источников

"Началась подготовка доклада Еврокомиссии о расширении ЕС, который должен быть опубликован во второй половине октября. Судя по всему, в нем будут содержаться рекомендации для Украины и Молдовы начать переговоры о вступлении в ЕС, а для Грузии — предоставить статус кандидата. Однако для этого необходим консенсус 27 членов ЕС в декабре", — отметил Йозвяк.

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Напомним, в 2022 году активно шли переговоры о перспективах членства Украины в ЕС. Тогда вопрос обсуждался очень активно и были даже оптимисты, которые прогнозировали, что в 2023-2024 Украина официально присоединится к Евросоюзу. Тем более, что в прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС. Правда вместе со статусом Киев получил список условий, которые необходимо выполнить прежде, чем стать полноценным членом ЕС.

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