Переговоры о вступлении Украины в ЕС: к какому решению склоняется Еврокомиссия

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Кравцев Сергей
Еврокомиссия начала подготовку доклада о расширении ЕС, в котором, скорее всего, будет содержаться рекомендация о начале переговоров по вступлению с Украиной. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
Украина - ЕС. Фото: из открытых источников
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Напомним, в 2022 году активно шли переговоры о перспективах членства Украины в ЕС. Тогда вопрос обсуждался очень активно и были даже оптимисты, которые прогнозировали, что в 2023-2024 Украина официально присоединится к Евросоюзу. Тем более, что в прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС. Правда вместе со статусом Киев получил список условий, которые необходимо выполнить прежде, чем стать полноценным членом ЕС.
Читайте также на портале "Комментарии" — 15 сентября 2022 года после визита в Киев главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в 2023-м году Украина должна выйти на ясность в главном вопросе: "когда сможем начать переговоры о членстве в ЕС". Каковы перспективы как евроинтеграции Украины, так и ужесточения европейских санкций против РФ? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало — помешал получить статус кандидата на членство в ЕС: Арахамия ответила на обвинения премьера Грузии.
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