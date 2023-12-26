Переговоры о вступлении Украины в ЕС на паузе: от Киева ждут последнее решение

Украине остается принять один акт. Это закон о лоббировании, который уже внесен в Верховную Раду. Как только решение будет принято, созыв Еврокомиссией межправительственной конференции будет физическим началом переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов, пишет "Укринформ".

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Посол считает, что закон о лоббировании будет принят в течение ближайших нескольких месяцев. Следовательно, Украина выполнит все условия на 100%.

"Европейская комиссия должна подготовить соответствующий отчет и в марте представить его на рассмотрение государств-членов для того, чтобы принять решение о созыве так называемой межправительственной конференции, то есть это и есть физическое начало переговоров", – заявил дипломат.

Ченцов также подчеркнул, что обе стороны не должны стоять на месте до марта и должны готовить переговорную рамку, на которой будут проходить переговоры.

Читайте также на портале "Комментарии" — 15 декабря завершился двухдневный саммит лидеров ЕС, на котором были приняты как приятные для Украины решения (о старте переговоров касательно вхождения нашей страны в Евросоюз), так и нет (блокирование венгерским премьером Виктором Орбаном "мегапакета" бюджетных изменений, где были, в том числе, заложены 50 млрд евро на поддержку Украины). Между тем, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе сообщила, что ЕК выделит Украине еще 1,5 млрд евро, которые поступят в ближайшее время. А лидеры главных экономик ЕС – Франции (Эммануэль Макрон) и Германии (Олаф Шольц) уверяют, что Украина обязательно получит и те самые 50 млрд евро. Какие выводы можно сделать по итогам саммита? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



