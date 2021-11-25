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Первая в истории Швеции женщина-премьер подала в отставку в первый день работы

Магдалена Андерссон подала в отставку после пребывания в должности премьер-министра менее 12 часов из-за политической неопределенности в парламенте

сегодня, 13:40
Автор:

Карина Ожерельева
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Первая в истории Швеции женщина-премьер подала в отставку в первый день работы

Депутаты аплодируют Магдалене Андерссон в Риксдаге - Reuters

Магдалена Андерссон была объявлена лидером в среду 24 ноября, но ушла в отставку после того, как ее партнер по коалиции вышел из правительства, а предложенный бюджет не одобрили. Об этом сообщает издание Reuters.

Шведский парламент впервые в истории государства избрал на должность премьер-министра женщину: ею стала социал-демократ Магдалена Андерсон. Сто лет спустя после предоставления шведским женщинам права голоса, парламент государства смогла возглавить 54-летняя социал-демократка. Из 349 депутатов Риксдага 174 проголосовали против нее, 117 депутатов поддержали Андерссон, а еще 57 воздержались, что позволило ей победить. До избрания Магдалены на должность Швеция оставалась единственной скандинавской страной, в которой никогда женщина не возглавляла парламент.

Находясь непродолжительное время в должности Андерссон, уже успела определить основные политические приоритеты, которые предусматривали возобновление демократического контроля за учебными заведениями и медицины, отмену приватизации в области социального обеспечения и вывод Швеции на первые места в сфере противодействия изменению климата.

В день назначения Андерссон на должность премьер-министра Швеции проходило рассмотрение проекта государственного бюджета. Большая часть парламентариев поддержала оппозицию, представленную консервативными, националистическими "шведскими демократами" и христианскими демократами. Такое решение парламента заставило партию "Зеленых" объявить выход из коалиции вместе с социал-демократами, то есть коалиционное правительство подало в отставку.

“Есть конституционная практика, согласно которой коалиционное правительство должно уйти в отставку, когда идет одна партия. Я не хочу возглавлять правительство, легитимность которого будет подвергнута сомнению”, ㅡ отметила Магдалена Андерссон.

Как ранее сообщали "Комментарии", Магдалена Андерссон должна возглавить правительство после встречи с королем Карлом XVI Густавом.


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Источник: https://www.reuters.com/markets/rates-bonds/swedish-pm-resigns-first-day-after-coalition-collapses-2021-11-24/
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