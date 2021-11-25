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Правительство Швеции впервые возглавила женщина

Официально Андерссон возглавит правительство после встречи с королем Карлом XVI Густавом

сегодня, 02:50
Автор:

Ольга Чародий
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Новым премьер-министром Швеции впервые станет женщина — лидер социал-демократов Магдалена Андерссон. За ее кандидатуру сегодня проголосовали центристы и левые при поддержке Партии зеленых и, собственно, социал-демократов, сообщает местное издание Local. Официально Андерссон возглавит правительство после встречи с королем Карлом XVI Густавом в пятницу. После этого у нее будет девять месяцев на подготовку к всеобщим выборам в Швеции 2022 года. Политика уже озвучила политические приоритеты на будущее.

Правительство Швеции впервые возглавила женщина

Магдалена Андерссон - фото из открытых источников

Прежде всего она хочет "вернуть контроль государства над школами, сферой здравоохранения и уходом за пожилыми людьми" и отойти от приватизации социального сектора. Магдалена Андерссон также сказала, что стремится сделать Швецию мировым примером для подражания в борьбе с климатическими изменениями. К тому же, она пообещала бороться с криминальными группировками, которые в последнее время ведут борьбу за рынок наркотиков. Следует отметить, что в Швеции часто происходили взрывы и стрельба, в основном в неблагополучных кварталах, где проживает большое количество иммигрантов.

Напомним, парламент Швеции  одобрил 40%-ное увеличение оборонного бюджета на 2021-2025 годы из-за напряженности в регионе Балтийского моря в последние годы, при этом официальные лица заявили, что угроза со стороны Россия является основной причиной этого шага. Собрание риксдага, состоящее из 349 членов, одобрило крупнейшее повышение за 70 лет, в результате чего годовой оборонный бюджет к 2025 году достиг 89 миллиардов крон (10,6 миллиарда долларов). Министр обороны Питер Халтквист заявил собранию перед серией голосований, что "это самая крупная инвестиция с 1950-х годов". "Мы видим новую среду безопасности и то, что они (Москва) готовы использовать военную мощь также для достижения политических целей", — позже сказал Халквист.


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Источник: https://www.thelocal.se/20211124/magdalena-andersson-prime-minister/
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