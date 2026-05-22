Глава венгерского правительства Петер Мадяр очертил жесткую позицию своей страны по отношению к европейским стремлениям Киева. Будапешт требует расширения языковых и культурных прав своей диаспоры на украинской территории.

Петер Мадяр. Фото из открытых источников

"Мы готовы открыть новый раздел в отношениях с Украиной, но сначала венгерскому меньшинству должны быть предоставлены основные права", — заявил новый премьер-министр Венгрии Петер Мадяр в интервью изданию "Rzeczpospolita" . Отвечая на вопрос об отношении к украинцам как героям, сдерживающим агрессию РФ, он добавил: "Каждая страна, включая Украину, имеет право и обязанность защищать свою территориальную целостность и независимость. Однако наша ситуация в Венгрии уникальна".

Политик убежден, что ситуация с этническими венграми в Украине недопустима для современной Европы. По его словам, ограничения касаются ключевых сфер повседневной жизни общества.

"В Украине проживает венгерское меньшинство, не имеющее основных прав. В Центральной Европе в 2026 году!" – эмоционально подчеркнул венгерский лидер. Описывая суть претензий, он отметил, что "речь идет о праве на язык, культуру, административную автономию", а также добавил: "В Закарпатье более 100 000 венгров живут без основных прав человека".

Несмотря на такую критику, Будапешт демонстрирует готовность к диалогу и уже инициировал конкретные шаги по урегулированию споров на правительственном уровне.

"Наше правительство, однако, готово открыть новую главу в отношениях с Украиной. Но сначала наше меньшинство должно получить эти основные права", — подчеркнул Мадяр, напомнив о сложных условиях военного положения. Он рассказал о текущем состоянии диалога: "Мы договорились с украинцами начать технические переговоры по этому вопросу. Мы изложили нашу позицию в 11 пунктах. Переговоры начались. Увидим, как они будут развиваться".

Венгерский премьер связывает прогресс в этих переговорах с возможностью проведения двустороннего саммита лидеров государств на самом высоком уровне.

"Если они дадут результаты, мы сможем вести переговоры на высшем уровне", — очертил перспективу глава правительства. Он резюмировал условия для предстоящей дипломатической встречи: "И если эти переговоры будут успешными, я встречусь с президентом Зеленским в одном из городов Закарпатья, чтобы открыть новую главу в наших отношениях".

В то же время Мадяр дал ясно понять, что без выполнения этих требований Украина не сможет рассчитывать на одобрение Будапешта в вопросе интеграции в Европейский Союз.

"Это непременное условие!" — категорически ответил премьер на вопрос о том, являются ли уступки Киеву критерием согласия Венгрии на переговоры о вступлении. Обосновывая свою позицию европейскими стандартами, он подытожил: "Первый раздел переговоров о вступлении в конце концов касается верховенства права и демократии. Если вы хотите присоединиться к европейскому клубу, вы должны уважать эти права. Это не является чем-то сложным или комплексным".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российский диктатор планирует остановить полномасштабную агрессию против Украины уже к концу текущего года. Однако глава Кремля соглашается на это исключительно на жестких условиях, которые он сможет продемонстрировать российскому обществу как триумф.



