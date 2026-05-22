Петер Мадяр висунув ультиматум Україні: Будапешт вимагає прав для меншини на Закарпатті

Очільник угорського уряду Петер Мадяр окреслив жорстку позицію своєї країни щодо європейських прагнень Києва. Будапешт вимагає розширення мовних та культурних прав для своєї діаспори на українській території.

"Ми готові відкрити новий розділ у відносинах з Україною, але спочатку угорській меншині мають бути надані основні права", — заявив новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр в інтерв'ю виданню "Rzeczpospolita". Відповідаючи на запитання про ставлення до українців як до героїв, які стримують агресію РФ, він додав: "Кожна країна, включаючи Україну, має право та обов'язок захищати свою територіальну цілісність та незалежність. Однак наша ситуація в Угорщині унікальна".

Політик переконаний, що ситуація з етнічними угорцями в Україні є неприпустимою для сучасної Європи. За його словами, обмеження стосуються ключових сфер повсякденного життя громади.

"В Україні проживає угорська меншина, яка не має основних прав. У Центральній Європі у 2026 році!" — емоційно підкреслив угорський лідер. Описуючи суть претензій, він зауважив, що "йдеться про право на мову, на культуру, на адміністративну автономію", а також додав: "У Закарпатті понад 100 000 угорців живуть без основних прав людини".

Попри таку критику, Будапешт демонструє готовність до діалогу та вже ініціював конкретні кроки для врегулювання суперечок на урядовому рівні.

"Наш уряд, однак, готовий відкрити нову главу у відносинах з Україною. Але спочатку наша меншина повинна отримати ці основні права", — наголосив Мадяр, нагадавши про складні умови воєнного стану. Він розповів про поточний стан діалогу: "Ми домовилися з українцями розпочати технічні переговори з цього питання. Ми виклали нашу позицію в 11 пунктах. Переговори розпочалися. Побачимо, як вони розвиватимуться".

Угорський прем'єр пов'язує прогрес у цих перемовинах із можливістю проведення двостороннього саміту лідерів держав на найвищому рівні.

"Якщо вони дадуть результати, ми зможемо вести переговори на вищому рівні", — окреслив перспективу голова уряду. Він резюмував умови для майбутньої дипломатичної зустрічі: "І якщо ці переговори будуть успішними, я зустрінуся з президентом Зеленським в одному з міст Закарпаття, щоб відкрити нову главу в наших відносинах".

Водночас Мадяр дав чітко зрозуміти, що без виконання цих вимог Україна не зможе розраховувати на схвалення Будапешта у питанні інтеграції до Європейського Союзу.

"Це неодмінна умова!" — категорично відповів прем'єр на запитання про те, чи є поступки Києва критерієм для згоди Угорщини на переговори про вступ. Обґрунтовуючи свою позицію європейськими стандартами, він підсумував: "Перший розділ переговорів про вступ, зрештою, стосується верховенства права та демократії. Якщо ви хочете приєднатися до європейського клубу, ви повинні поважати ці права. Це не є чимось складним чи комплексним".

