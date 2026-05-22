Bloomberg: Путін хоче закінчити війну до кінця року, але є певні нюанси

Російський диктатор планує зупинити повномасштабну агресію проти України вже до кінця поточного року. Проте очільник Кремля погоджується на це виключно на власних жорстких умовах, які він зможе продемонструвати російському суспільству як тріумф.

"Путін хоче завершити війну з Україною до кінця року", — повідомляє видання Bloomberg із посиланням на власні поінформовані джерела. Аналізуючи настрої в оточенні диктатора, журналісти зазначають, що "у Кремлі дедалі більше чиновників вважають, що війна зайшла в глухий кут і не має очевидного сценарію завершення".

Для фіксації так званої "перемоги" Москва прагне отримати цілковитий контроль над східними регіонами України, а також змусити західні країни підписати капітуляційні за своєю суттю документи.

"Водночас російський диктатор прагне припинити бойові дії лише на умовах, які вважатиме власною "перемогою"", — наголошують автори матеріалу. Пояснюючи стратегію Кремля, вони додають: "Ідеться, зокрема, про повний контроль над Донбасом та масштабну безпекову угоду з Європою, яка фактично визнає захоплені Росією території".

У самому Кремлі традиційно намагаються тримати публічну маску та спростовують існування будь-яких чітких часових меж для своєї загарбницької кампанії.

"У РФ офіційно заперечують конкретні дедлайни", — резюмує Bloomberg реакцію російської сторони. Зокрема, коментуючи оприлюднені дані журналістів, "речник Пєсков заявив Bloomberg, що президент таких термінів не встановлював".

