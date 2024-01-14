Петиция в ЕС набрала необходимое количество голосов, чтобы лишить Венгрии права голоса

Представитель Европарламента от Финляндии Петри Сарвамаа создал петицию, чтобы лишить Венгрию во главе с Виктором Орбаном права голому в Совете ЕС. Таким образом, венгерский премьер не сможет единолично блокировать решения по Украине.

Венгрия во главе с Орбаном может лишиться права голоса в ЕС. Фото из открытых источников

Согласно предусмотренным пунктам 2 статьи 7 Договора о Европейском Союзе, нужно выполнить три шага, чтобы лишить страну права голоса в ЕС.

12 января истек срок для принятия голосов к петиции, чтобы лишить Венгрию права голоса. Под ней поставили подписи 120 из 705 евродепутатов. Таким образом, петиция прошла первый шаг и определила, что Венгрия имеет "явный риск серьезного нарушения" основных принципов и заставляет обвиняемую страну объяснять ситуацию на регулярных слушаниях.

Теперь эта группа хочет начать второй шаг, который может определить "наличие серьезного и постоянного" нарушения фундаментальных ценностей со стороны Венгрии. Для этого требуется треть голосов от государств-членов или решение Еврокомиссии и согласие парламента. Это приведет к третьему и последнему шагу, согласно которому Венгрии могут приостановить некоторые права, в частности отобрать право голоса в ЕС.

"Это также будет посланием всем государствам-членам, что Европейский Союз не потерпит какого-либо отступления от верховенства права или нарушения принципа искреннего сотрудничества, как это закреплено в Договорах", — пишут авторы петиции.

Однако издание Euronews отмечает, что такие лидеры как Джорджия Мэлони из Италии и Роберт Фицо из Словакии, вероятно, не поддерживают решение о лишении права голоса Венгрии и превращении ее в "бесправное государство-член второго сорта".

Напомним, что Венгрия единственная страна, которая хотела блокировать процесс вступления Украины в ЕС, а также Виктор Орбан активно накладывает вето на помощь Украине в размере 50 млрд евро.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбана хотят превратить в проукраинского политика. Что предложили в Италии.

Также "Комментарии" писал, что Венгрия готова снять вето на 50 млрд. для Украины. Названо единственное условие.