Украинцы могут поехать во Францию на Новый год по заниженной цене

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Татьяна Лозовенко
Французская компания Air France сегодня, 1 декабря, сообщила, что утроит количество рейсов с 15 декабря. 100% поездов будут доступны для бронирования. Об это пишет Le Figaro.
Поездки за границу фактически остаются в зависимости от любых карантинных мер в конкретных странах. Рейс из Киева в Париж доступен на сайте авиакомпании. Франция находится в красной зоне для украинцев. По прибытии из стран "красной" зоны требуется самоизоляция с применением приложения "Дій вдома". Изоляцию можно прекратить досрочно после получения отрицательного ПЦР-теста.
Напомним, Франция закрывает все горнолыжные курорты на зимние каникулы, последовав примеру Германии. Канцлер Германии обратится к Европейскому Союзу с просьбой запретить лыжные туры до 10 января, так как они стали причиной нескольких вспышек эпидемий прошлой зимой.
Ранее "Комментарии" делали обзор на карантинные ограничения в странах Европы.
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