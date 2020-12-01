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Украинцы могут поехать во Францию на Новый год по заниженной цене

Отмечено, что треть билетов в стране будут продаваться по низким ценам

сегодня, 11:55
Автор:

Татьяна Лозовенко

Французская компания Air France сегодня, 1 декабря, сообщила, что утроит количество рейсов с 15 декабря. 100% поездов будут доступны для бронирования. Об это пишет Le Figaro.

Украинцы могут поехать во Францию на Новый год по заниженной цене

"Вы можете с уверенностью бронировать билеты на Рождество. SNCF выставила на продажу 4,5 миллиона билетов, треть из которых — по низким ценам. Их можно обменять и вернуть бесплатно до дня отъезда", — отметил в Twiiter министр-делегат по транспорту Жан-Батист Джеббари.

Поездки за границу фактически остаются в зависимости от любых карантинных мер в конкретных странах. Рейс из Киева в Париж доступен на сайте авиакомпании. Франция находится в красной зоне для украинцевПо прибытии из стран "красной" зоны требуется самоизоляция с применением приложения "Дій вдома". Изоляцию можно прекратить досрочно после получения отрицательного ПЦР-теста. 

Напомним, Франция закрывает все горнолыжные курорты на зимние каникулы, последовав примеру Германии. Канцлер Германии обратится к Европейскому Союзу с просьбой запретить лыжные туры до 10 января, так как они стали причиной нескольких вспышек эпидемий прошлой зимой. 

Ранее "Комментарии" делали обзор на карантинные ограничения в странах Европы.






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Источник: https://www.lefigaro.fr/flash-eco/les-francais-invites-a-reserver-leurs-billets-de-train-et-d-avion-pour-les-vacances-de-noel-20201201
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