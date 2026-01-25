План Украины оказался под угрозой из-за Трампа

Идея президента США Дональда Трампа о введении полной зоны беспошлинной торговли между Украиной и Соединенными Штатами может внезапно усложнить евроинтеграционные планы Киева. Об этом в колонке The Telegraph заявил британский эксперт по торговой политике Кроуфорд Фалконер, обратив внимание на фундаментальное противоречие между таким соглашением и правилами Европейского Союза.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Как объясняет Фалконер, ключевое условие членства в ЕС предусматривает передачу полномочий в сфере внешней торговли на уровень Брюсселя. Евросоюз имеет общий внешний тариф, устанавливаемый Европейской комиссией. Это означает, что государство-член не может самостоятельно заключать соглашения о свободной торговле с третьими странами.

По словам Фалконера, в случае вступления Украины в ЕС договоренность о полной беспошлинной торговле с США станет проблемной. Как вариант, эксперт указывает на выход из ситуации, когда сам Евросоюз подпишет аналогичное соглашение с Вашингтоном, что может быть сложно из-за постоянных угроз Трампа ввести новые тарифы.

В то же время, Фалконер признает и потенциальные преимущества американской инициативы. По его мнению, зона беспошлинной торговли между Украиной и США, заключенная по достижении мирного соглашения, могла бы стать мощным стимулом для послевоенного восстановления. Американские компании получили бы мотивацию открывать производства в Украине, рассчитывая на беспошлинный доступ к рынку США.

О такой возможности ранее говорил и спецпредставитель Трампа Стив Виткофф на форуме в Давосе. По его словам, соглашение способно ускорить развитие украинской промышленности и дать производителям конкурентное преимущество благодаря отсутствию пошлин.

