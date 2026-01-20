Лавров назвав умови Росії для переговорів з Україною щодо закінчення війни

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знову заявив про нібито готовність Москви до дипломатичного врегулювання війни проти України, водночас висунувши жорсткі умови для будь-яких переговорів. За його словами, Росія погодиться на діалог лише у разі повного виконання вимог Кремля, а відповідальність за відсутність миру він традиційно поклав на Захід.

Сергій Лавров. Фото з відкритих джерел

Сергій Лавров під час виступу на пресконференції за підсумками діяльності МЗС РФ, заявив, що Москва нібито "неодноразово демонструвала добру волю" у питанні політичних домовленостей щодо закінчення війни.

"Росія віддана пошуку дипломатичного вирішення української кризи, проте наші пропозиції ігнорували або відверто зривали. Якщо подивитися на історію цієї кризи, починаючи з 14-го року і особливо в період з 22-го року не бракувало доброї волі з боку Російської Федерації", — заявив Лавров.

Очільник МЗС РФ також звинуватив європейських партнерів у "налаштованості на війну" з Росією та в спробах вплинути на позицію США, зокрема адміністрацію Дональда Трампа, щоб не допустити домовленостей із Москвою. Окремо Лавров розкритикував ідею перемир’я, заявивши, що Росія не допустить "переозброєння Києва".

"Зеленський та Європа істерично намагаються нав'язати США ідею про перемир'я в Україні. Росія не дозволить знову переозброїти київський режим. Україна на фронті, і в політичному плані перебуває зараз у дуже поганій ситуації. Нинішній київський режим — нацистський, не треба про це забувати", — передають російські ЗМІ слова Лаврова.

Заяви Лаврова підтвердили, що Росія не демонструє готовності до компромісів і розглядає переговори виключно як інструмент нав’язування власних умов. Кремль вимагає від України повний нейтралітет, відмову від репарацій, визнання втрати Криму та чотирьох областей, а також "демілітаризацію" та "денацифікацію".

