Slava Kot
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знову заявив про нібито готовність Москви до дипломатичного врегулювання війни проти України, водночас висунувши жорсткі умови для будь-яких переговорів. За його словами, Росія погодиться на діалог лише у разі повного виконання вимог Кремля, а відповідальність за відсутність миру він традиційно поклав на Захід.
Сергій Лавров. Фото з відкритих джерел
Сергій Лавров під час виступу на пресконференції за підсумками діяльності МЗС РФ, заявив, що Москва нібито "неодноразово демонструвала добру волю" у питанні політичних домовленостей щодо закінчення війни.
Очільник МЗС РФ також звинуватив європейських партнерів у "налаштованості на війну" з Росією та в спробах вплинути на позицію США, зокрема адміністрацію Дональда Трампа, щоб не допустити домовленостей із Москвою. Окремо Лавров розкритикував ідею перемир’я, заявивши, що Росія не допустить "переозброєння Києва".
Заяви Лаврова підтвердили, що Росія не демонструє готовності до компромісів і розглядає переговори виключно як інструмент нав’язування власних умов. Кремль вимагає від України повний нейтралітет, відмову від репарацій, визнання втрати Криму та чотирьох областей, а також "демілітаризацію" та "денацифікацію".
