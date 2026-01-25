logo_ukra

Головна Новини Світ ЄС План України опинився під загрозою через Трампа
commentss НОВИНИ Всі новини

План України опинився під загрозою через Трампа

Ініціатива Дональда Трампа про безмитну торгівлю України та США може ускладнити вступ Києва до ЄС.

25 січня 2026, 07:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Ідея президента США Дональда Трампа про запровадження повної зони безмитної торгівлі між Україною та Сполученими Штатами може несподівано ускладнити євроінтеграційні плани Києва. Про це в колонці The Telegraph заявив британський експерт із торгівельної політики Кроуфорд Фалконер, звернувши увагу на фундаментальну суперечність між такою угодою та правилами Європейського Союзу.

План України опинився під загрозою через Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Як пояснює Фалконер, ключова умова членства в ЄС передбачає передання повноважень у сфері зовнішньої торгівлі на рівень Брюсселя. Євросоюз має спільний зовнішній тариф, який встановлює Європейська комісія. Це означає, що держава-член не може самостійно укладати угоди про вільну торгівлю з третіми країнами. 

За словами Фалконера, у разі вступу України до ЄС домовленість про повну безмитну торгівлю зі США стане проблемною. Як варіант експерт вказує на вихід з ситуації, коли сам Євросоюз підпише аналогічну угоду з Вашингтоном, що може бути складно через постійні погрози Трампа запровадити нові тарифи.

Водночас Фалконер визнає й потенційні переваги американської ініціативи. На його думку, зона безмитної торгівлі між Україною та США, укладена після досягнення мирної угоди, могла б стати потужним стимулом для післявоєнного відновлення. Американські компанії отримали б мотивацію відкривати виробництва в Україні, розраховуючи на безмитний доступ до ринку США.

Про таку можливість раніше говорив і спецпредставник Трампа Стів Віткофф на форумі в Давосі. За його словами, угода здатна прискорити розвиток української промисловості та дати виробникам конкурентну перевагу завдяки відсутності мит. 

Джерело: https://www.telegraph.co.uk/business/2026/01/23/ukraines-eu-membership-plan-threatened-by-trump/
