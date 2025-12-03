Плана ЕС по использованию российских активов для Украины не будет: что произошло

Бельгия подвергла критике предложенный Евросоюзом механизм использования замороженных российских активов для формирования "репарационного кредита" Украине на 140 млрд евро. Об этом сообщает Reuters.

План ЕС по использованию российских активов для Украины. Фото: из открытых источников

В преддверии презентации юридических предложений Еврокомиссии глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что документ не учитывает ключевые требования Брюсселя. По его словам, страна требует четких гарантий покрытия возможных судебных издержек, которые могут возникнуть в случае исков России против этой схемы.

"У нас есть удручающее ощущение, что нас не услышали. Опасения уменьшаются, а тексты, которые представит Комиссия, не удовлетворяют нашим замечаниям", — подчеркнул Прево на встрече глав МИД НАТО в Брюсселе.

Бельгия также настаивает, чтобы европейские партнеры предоставили обязательство возместить России средства, если суд в будущем примет решение в ее пользу. Кроме того, Брюссель требует, чтобы страны, на территории которых также хранятся замороженные российские активы, присоединились к финансированию Украины на равных условиях.

Источники Reuters отмечают, что Еврокомиссия кроме юридического механизма использования активов может оставить открытой возможность привлечения средств на финансовых рынках или комбинирование этих инструментов. Такой подход позволил бы обеспечить оперативное финансирование для Украины, пока ЕС решает юридические и политические вопросы, касающиеся российских активов.

Для предоставления Украине "репарационного кредита" необходима единодушная поддержка всех государств-членов. В то же время именно Бельгия, на территории которой хранится наибольшая часть замороженных российских активов, блокирует принятие инициативы.

