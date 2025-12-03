Плану ЄС щодо використання російських активів для України не буде: що сталося

Бельгія розкритикувала запропонований Євросоюзом механізм використання заморожених російських активів для формування "репараційного кредиту" Україні на 140 млрд євро. Про це повідомляє Reuters.

План ЄС щодо використання російських активів для України. Фото: із відкритих джерел

Напередодні презентації юридичних пропозицій Єврокомісії глава МЗС Бельгії Максим Прево заявив, що документ не враховує ключові вимоги Брюсселя. За його словами, країна вимагає чітких гарантій покриття можливих судових витрат, які можуть виникнути у разі позовів Росії проти цієї схеми.

"У нас є гнітюче відчуття, що нас не почули. Побоювання применшуються, а тексти, які представить Комісія, не задовольняють наші зауваження", — наголосив Прево на зустрічі глав МЗС НАТО у Брюсселі.

Бельгія також наполягає, щоб європейські партнери надали зобов’язання відшкодувати Росії кошти, якщо суд у майбутньому ухвалить рішення на її користь. Крім того, Брюссель вимагає, щоб країни, на території яких також зберігаються заморожені російські активи, долучилися до фінансування України на рівних умовах.

Джерела Reuters зазначають, що Єврокомісія, окрім юридичного механізму використання активів, може залишити відкритою можливість залучення коштів на фінансових ринках або комбінування цих інструментів. Такий підхід дозволив би забезпечити оперативне фінансування для України, поки ЄС вирішує юридичні та політичні питання щодо російських активів.

Для надання Україні "репараційного кредиту" необхідна одностайна підтримка всіх держав-членів. Водночас саме Бельгія, на території якої зберігається найбільша частина заморожених російських активів, наразі блокує ухвалення ініціативи.

