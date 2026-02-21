Плевать на российские удары: Фицо пригрозил остановить поставки электроэнергии Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что может инициировать прекращение аварийных поставок электроэнергии в Украину, если не будут возобновлены поставки нефти в Словакию. Как передает портал "Комментарии", об этом премьер написал в соцсети Х.

Роберт Фицо. Фото: из открытых источников

Роберт Фицо фактически в ультимативной форме заявил, если поставки нефти не возобновятся до понедельника, он обратится к словацким компаниям с просьбой прекратить экстренные поставки электроэнергии в Украину.

Премьер добавил, что Словакия с начала войны подставляет плечо Украине, приняв на своей территории около 180 тысяч украинцев и оказывая гуманитарную поддержку. В то же время он обвинил украинскую сторону в прекращении поставок энергоресурсов.

"Сначала он (Владимир Зеленский – ред.) остановил поставки газа в Словакию, что нанесло нам ущерб в размере 500 миллионов евро в год. Теперь он остановил поставки нефти, что повлекло нам дополнительные убытки и логистические трудности", — заявил Фицо.

Кроме того, Роберт Фицо заявил, что отказался поддержать новый военный кредит для Украины, аргументируя это позицией своей страны.

Читайте также на портале "Комментарии" — после российской атаки на нефтепровод "Дружба" Украина предложила Евросоюзу альтернативный путь транспортировки нефти в Венгрию и Словакию. Речь идет об использовании других элементов украинской инфраструктуры, в частности, нефтепровода Одесса-Броды. Об этом говорится в письме миссии Украины при ЕС в Европейскую комиссию от 20 февраля 2026 года, адресованном Генеральному директорату по вопросам энергетики. Документ оказался в распоряжении "ЕП".

В письме отмечено, что 27 января Россия совершила целенаправленную атаку по объектам нефтетранспортной системы, нанеся существенные повреждения оборудованию "Дружбы". В настоящее время украинские специалисты проводят технический осмотр и оценивают возможность оперативного возобновления транзита. Работы продолжаются под постоянной угрозой повторных ударов.



