Украина нашла спасение для Венгрии и Словакии: что предлагает вместо поврежденной "Дружбы"

После российской атаки на нефтепровод "Дружба" Украина предложила Евросоюзу альтернативный путь транспортировки нефти в Венгрию и Словакию. Речь идет об использовании других элементов украинской инфраструктуры, в частности, нефтепровода Одесса-Броды.

Нефтепровод "Дружба". Фото: из открытых источников

Об этом говорится в письме миссии Украины при ЕС в Европейскую комиссию от 20 февраля 2026 года, адресованном Генеральному директорату по вопросам энергетики. Документ оказался в распоряжении "ЕП".

В письме отмечено, что 27 января Россия совершила целенаправленную атаку по объектам нефтетранспортной системы, нанеся существенные повреждения оборудованию "Дружбы". В настоящее время украинские специалисты проводят технический осмотр и оценивают возможность оперативного возобновления транзита. Работы продолжаются под постоянной угрозой повторных ударов.

В то же время, Киев отмечает: стабильная работа энергетической инфраструктуры возможна только при условии прекращения ракетных и дроновых атак РФ.

Чтобы избежать перебоев со снабжением, Украина предлагает организовать альтернативную логистику – либо через нефтетранспортную систему страны, либо морем с перевалкой в портах и последующей транспортировкой через "Одесса-Броды" в государства ЕС. Таким образом, Киев сигнализирует Брюсселю о готовности сохранить энергетическую стабильность региона даже в условиях войны.

По его словам, действующее законодательство и международные соглашения позволяют Украине принимать решения с учетом собственных интересов безопасности. В частности, статья 472 соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС позволяет приостанавливать выполнение контрактов между украинским оператором нефтетранспортной системы – "Укртранснефтью" – и российской компанией "Транснефть" в случае угрозы безопасности во время войны.



