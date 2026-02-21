Плювати на російські удари: Фіцо пригрозив зупинити постачання електроенергії Україні

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що може ініціювати припинення аварійних постачань електроенергії в Україну, якщо не буде відновлено постачання нафти до Словаччини. Як повідомляє портал "Коментарі", про це прем'єр написав у соцмережі Х.

Роберт Фіцо. Фото: з відкритих джерел

Роберт Фіцо фактично в ультимативній формі заявив, якщо постачання нафти не відновиться до понеділка, він звернеться до словацьких компаній із проханням припинити екстрені постачання електроенергії в Україну.

Прем'єр додав, що Словаччина з початку війни підставляє плече Україні, прийнявши на своїй території близько 180 тисяч українців та надаючи гуманітарну підтримку. Водночас він звинуватив українську сторону у припиненні постачання енергоресурсів.

"Спочатку він (Володимир Зеленський – ред.) зупинив постачання газу до Словаччини, що завдало нам збитків у розмірі 500 мільйонів євро на рік. Тепер він зупинив постачання нафти, що спричинило додаткові збитки та логістичні труднощі", — заявив Фіцо.

Крім того Роберт Фіцо заявив, що відмовився підтримати новий військовий кредит для України, аргументуючи це позицією своєї країни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — після російської атаки на нафтопровід "Дружба" Україна запропонувала Євросоюзу альтернативний шлях транспортування нафти до Угорщини та Словаччини. Йдеться про використання інших елементів української інфраструктури, зокрема нафтопроводу Одеса-Броди. Про це йдеться у листі місії України при ЄС до Європейської комісії від 20 лютого 2026 року, адресованому Генеральному директорату з питань енергетики. Документ опинився у розпорядженні "ЄП".

У листі зазначено, що 27 січня Росія здійснила цілеспрямовану атаку по об'єктах нафтотранспортної системи, завдавши суттєвих пошкоджень устаткуванню "Дружби". Наразі українські фахівці проводять технічний огляд та оцінюють можливість оперативного відновлення транзиту. Роботи продовжуються під постійною загрозою повторних ударів.



