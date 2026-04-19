19 апреля в Болгарии проходят восьмые за пять лет парламентские выборы. Политическая турбулентность в стране продолжается уже не первый год, а последние опросы только усугубляют беспокойство. В частности, появится ли в Европейском Союзе новый политик с курсом, подобным венгерскому премьеру Виктору Орбану.

Румен Радев. Фото из открытых источников

Главным претендентом на победу на выборах в Болгарии называют новосозданную коалицию "Прогрессивная Болгария" бывшего президента Румена Радева. Политическое объединение было сформировано в спешке, но уже сейчас, по данным разных социологических исследований, оно может получить от 30% до 40% голосов на выборах.

Болгария уже 5 лет живет в условиях политической нестабильности. Ни одна партия не может самостоятельно сформировать правительство, а коалиции часто распадаются. Кризис обострился в конце 2025 года, когда массовые протесты против бюджета переросли в общенациональное движение против политической системы и коррупции. В результате правительство подало в отставку, а страна перешла под управление временного кабинета.

Кампания Румена Радева строится на двух ключевых месседжах: борьбе с коррупцией и необходимости возобновления диалога с Россией. Радев не раз критиковал политику ЕС в отношении России и выступал против расширения военной помощи Украине. Болгарский политик также подвергал сомнению скорейшее введение евро и призвал к "переосмыслению отношений с Москвой".

Однако, несмотря на высокие рейтинги, Радев вряд ли сможет повторить политический вес Виктора Орбана в ЕС. Причиной этого следует считать фрагментированный парламент и необходимость формировать коалицию с другими силами, часть из которых имеет прозападные позиции.

Главной особенностью этих выборов остается отсутствие очевидного победителя, способного самостоятельно управлять страной. И даже если "Прогрессивная Болгария" получит наибольшую поддержку, будущее правительство, вероятно, снова станет коалиционным и нестабильным.

