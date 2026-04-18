Росія знайшла нового союзника в ЄС після поразки Орбана в Угорщині

Позачергові парламентські вибори в Болгарії, призначені на 19 квітня, набувають геополітичного значення на тлі спроб Москви відновити вплив до Європейського Союзу. Росія може активізувати втручання, щоб компенсувати ослаблення позицій після поразки Віктора Орбана.

Румен Радєв. Фото: з відкритих джерел

У центрі уваги політик Румен Радєв, якого аналітики вважають лояльним до Кремля і головного претендента на посаду прем'єра. За даними моніторингової компанії Sensika Technologies, соцмережі буквально заповнили публікації на його підтримку: активність із хештегом #rumenradev у десятки разів перевищує показники конкурентів, включаючи партію ГЕРБ.

Експерти та представники розвідки побоюються, що за цією активністю стоїть організована кампанія впливу. Колишній посол Болгарії у Росії Іліян Василев прямо заявив: Москва прагне знайти нового союзника в ЄС, який частково замінить Угорщину.

Додаткові підозри викликає підтримка Радєва з боку колишніх військових, які мають зв'язки з російськими структурами. Сам політик раніше виступав проти допомоги Україні та за відновлення відносин із Москвою, що посилює побоювання європейських партнерів.

У відповідь влада Болгарії посилює заходи безпеки. У співпраці з Європейською комісією створено спеціальний підрозділ для протидії зовнішньому втручанню, а контроль за онлайн-простором та процесом голосування посилюється.

Незважаючи на високі рейтинги нової коаліції "Прогресивна Болгарія", аналітики сумніваються, що країна зможе стати "другою Угорщиною". За словами політолога Івана Крастєва, навіть у разі перемоги Радєву доведеться формувати коаліцію, що обмежить його вплив.

Проте експерти попереджають: навіть часткове посилення проросійських сил здатне ускладнити ухвалення рішень у ЄС та посилити внутрішні суперечності. Для Москви це може стати не перемогою, а важливим інструментом тиску на європейську єдність.

