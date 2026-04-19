Чи переможе на виборах у Болгарії "новий Орбан": що показують останні опитування

19 квітня у Болгарії відбуваються восьмі за п’ять років парламентські вибори. Політична турбулентність у країні триває вже не перший рік, а останні опитування лише посилюють занепокоєння. Зокрема, чи з’явиться в Європейському Союзі новий політик із курсом, подібним до угорського прем’єра Віктора Орбана.

Румен Радев. Фото з відкритих джерел

Головним претендентом на перемогу на виборах у Болгарії називають новостворену коаліцію "Прогресивна Болгарія" колишнього президента Румена Радева. Політичне об’єднання було сформоване поспіхом, але вже зараз, за даними різних соціологічних досліджень, воно може отримати від 30% до 40% голосів на виборах.

Болгарія вже п’ять років живе в умовах політичної нестабільності. Жодна партія не може самостійно сформувати уряд, а коаліції часто розпадаються. Криза загострилася наприкінці 2025 року, коли масові протести проти бюджету переросли у загальнонаціональний рух проти політичної системи та корупції. У результаті уряд подав у відставку, а країна перейшла під управління тимчасового кабінету.

Кампанія Румена Радева будується на двох ключових меседжах: боротьбі з корупцією та необхідності відновлення діалогу з Росією. Радев неодноразово критикував політику ЄС щодо Росії та виступав проти розширення військової допомоги Україні. Болгарський політик також ставив під сумнів швидке запровадження євро та закликав до "переосмислення відносин із Москвою".

Однак, попри високі рейтинги Радев навряд чи зможе повторити політичну вагу Віктора Орбана в ЄС. Причиною цього слід вважати фрагментований парламент і необхідність формувати коаліцію з іншими силами, частина з яких має прозахідні позиції.

Головною особливістю цих виборів залишається відсутність очевидного переможця, здатного самостійно керувати країною. І навіть якщо "Прогресивна Болгарія" отримає найбільшу підтримку, майбутній уряд, ймовірно, знову стане коаліційним і нестабільним.

