Почему 90 миллиардов евро для Украины от ЕС являются «недопобедой»: эксперт объяснил

Председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак назвал "недопобедой" согласование Евросоюзом займа для Украины в 90 миллиардов евро.

Евросоюз принял решение о выделении Украине кредита. Фото: из открытых источников

Эксперт подчеркнул, что эти деньги – "не грант, а кредит, который Украина должна вернуть", хоть и беспроцентный.

"Вообще, ночные решения у меня всегда вызывают подозрение – уж извините за скептицизм", – написал Шлинчак в Facebook.

По его словам, эти средства позволят оплачивать важные государственные расходы, содержать ВСУ на должном уровне и поддерживать критическую инфраструктуру.

"Это важно, потому что с марта нас мог ожидать большой финансовый разрыв. Украина остается сильно зависимой от внешних заимствований", – отметил эксперт.

В то же время Виктор Шлинчак подчеркнул, что эта сумма составляет всего две трети реальных финансовых потребностей Украины на 2026 – 2027 годы. Ведь, по разным оценкам, потребность в дофинансировании составляет около 135–137 миллиардов евро. Остальные средства Украине придется искать, и пока не известно где.

Шлинчак обратил внимание, что при этом "не затронули" российские замороженные активы. Часть стран ЕС, являющихся традиционными "друзьями Москвы", заблокировала их использование.

"Поэтому Кремль может пока выдохнуть. Снова есть время для торгов. Это решение демонстрирует солидарность с Украиной, но показывает обострение внутренних разногласий в самом ЕС. Особенно в вопросе, кто должен платить за войну – агрессор или налогоплательщики. Но в ситуации тупика мы не можем не поблагодарить и за это", — добавил Шлинчак.

Как сообщал портал "Комментарии", лидерам стран Европейского Союза не удалось договориться о передаче Украине замороженных российских активов по итогам саммита в Брюсселе. Это стало ощутимым ударом для канцлера Германии Фридриха Мерца и президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, накануне настаивавших именно на таком механизме поддержки Киева.