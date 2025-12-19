Замість активів Кремля українці отримають борги ЄС: чому саміт у Брюсселі закінчився провалом

Лідерам країн Європейського Союзу не вдалося домовитися про передачу Україні заморожених російських активів за підсумками саміту в Брюсселі. Як пише рейтингове видання "Politico", це стало відчутним ударом для канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, які напередодні наполягали саме на такому механізмі підтримки Києва.

Репараційний кредит. Фото: з відкритих джерел

Натомість ЄС погодився на екстрений резервний план, що базується на спільному боргу Союзу. Його протягом кількох тижнів активно просував прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, хоча ще до останніх годин саміту цей варіант вважали малоймовірним. Додатковим сигналом розколу стало рішення Угорщини, Словаччини та Чехії не долучатися до нової фінансової схеми.

Після завершення саміту прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що підтримка України залишається гарантованою. Водночас ухвалене рішення не відповідає очікуванням Берліна та Єврокомісії, які наполягали на використанні саме російських активів.

За словами де Вевера, ідея конфіскації коштів РФ мала емоційну підтримку, однак у підсумку "перемогла раціональність". Лідери ЄС домовилися спільно позичити 90 мільярдів євро для фінансування дворічного кредиту Україні, який буде гарантований бюджетом Союзу. Такий підхід підтримали країни Півдня, але він викликав скепсис у Німеччини та північноєвропейських держав.

Як компроміс, у рішенні залишили можливість у майбутньому використати заморожені російські активи для погашення цього кредиту. Втім, остаточного рішення з цього питання поки що немає. Представники ЄС визнають: фінансування для України забезпечене, але очікування від саміту були значно вищими.

