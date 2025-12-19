logo_ukra

Замість активів Кремля українці отримають борги ЄС: чому саміт у Брюсселі закінчився провалом
commentss НОВИНИ Всі новини

Замість активів Кремля українці отримають борги ЄС: чому саміт у Брюсселі закінчився провалом

Politico пише про те, що план ЄС щодо заморожених активів РФ провалився

19 грудня 2025, 08:07
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Лідерам країн Європейського Союзу не вдалося домовитися про передачу Україні заморожених російських активів за підсумками саміту в Брюсселі. Як пише рейтингове видання "Politico", це стало відчутним ударом для канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, які напередодні наполягали саме на такому механізмі підтримки Києва.

Замість активів Кремля українці отримають борги ЄС: чому саміт у Брюсселі закінчився провалом

Репараційний кредит. Фото: з відкритих джерел

Натомість ЄС погодився на екстрений резервний план, що базується на спільному боргу Союзу. Його протягом кількох тижнів активно просував прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, хоча ще до останніх годин саміту цей варіант вважали малоймовірним. Додатковим сигналом розколу стало рішення Угорщини, Словаччини та Чехії не долучатися до нової фінансової схеми.

Після завершення саміту прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що підтримка України залишається гарантованою. Водночас ухвалене рішення не відповідає очікуванням Берліна та Єврокомісії, які наполягали на використанні саме російських активів.

За словами де Вевера, ідея конфіскації коштів РФ мала емоційну підтримку, однак у підсумку "перемогла раціональність". Лідери ЄС домовилися спільно позичити 90 мільярдів євро для фінансування дворічного кредиту Україні, який буде гарантований бюджетом Союзу. Такий підхід підтримали країни Півдня, але він викликав скепсис у Німеччини та північноєвропейських держав.

Як компроміс, у рішенні залишили можливість у майбутньому використати заморожені російські активи для погашення цього кредиту. Втім, остаточного рішення з цього питання поки що немає. Представники ЄС визнають: фінансування для України забезпечене, але очікування від саміту були значно вищими.

Читайте також на порталі "Коментарі" — учасники саміту ЄС погодили надання Україні 90 млрд. євро протягом 2026-2027 років. Як інформує портал "Коментарі", про це в соцмережі X повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта.




Джерело: https://www.politico.eu/article/european-council-summit-eu-agrees-e90b-ukraine-loan-russian-assets-plan-fails/
