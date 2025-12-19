Чому 90 мільярдів євро для України від ЄС є «недоперемогою»: експерт пояснив

Голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак назвав "недоперемогою" погодження Євросоюзом позики для України у 90 мільярдів євро.

Євросоюз ухвалив рішення про виділення Україні кредиту. Фото: з відкритих джерел

Експерт наголосив, що ці гроші – "не грант, а кредит, який Україна має повернути", хоча й безвідсотковий.

"Взагалі, нічні рішення у мене завжди викликають підозру — вже вибачайте за скептицизм", — написав Шлінчак у Facebook.

За його словами, ці кошти дадуть змогу оплачувати важливі державні видатки, утримувати ЗСУ на належному рівні та підтримувати критичну інфраструктуру.

"Це важливо, бо з березня нас міг очікувати великий фінансовий розрив. Україна лишається сильно залежною від зовнішніх запозичень", — зазначив експерт.

Водночас Віктор Шлінчак наголосив, що ця сума становить лише дві третини від реальних фінансових потреб України на 2026 – 2027 роки. Адже, за різними оцінками, потреба в дофінансуванні становить близько 135–137 мільярдів євро. Решту коштів Україні доведеться шукати, й поки не відомо.

Шлінчак звернув увагу, що при цьому "не зачепили" російські заморожені активи. Частина країн ЄС, які є традиційними "друзями Москви", заблокувала їх використання.

"Тому Кремль може поки що видихнути. Знову є час для торгів. Це рішення демонструє солідарність з Україною, але показує загострення внутрішніх розбіжностей в самому ЄС. Особливо в питанні, хто має платити за війну — агресор чи платники податків. Але в ситуації безвиході ми не можемо не подякувати і за це", — додав Шлінчак.

Як повідомляв портал "Коментарі", лідерам країн Європейського Союзу не вдалося домовитися про передачу Україні заморожених російських активів за підсумками саміту в Брюсселі. Це стало відчутним ударом для канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, які напередодні наполягали саме на такому механізмі підтримки Києва.