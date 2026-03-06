Почему Орбан начал использовать гангстерские методы: как действовать Украине

Венгрия задержала семерых сотрудников "Ощадбанка", которые ехали по инкассаторскому рейсу из Австрии и перевозили деньги и золото, сообщили в банке. Глава МИД Андрей Сибига заявил, что это фактически "захват заложников". В свою очередь Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии отчиталась о захвате инкассаторских автомобилей и работников банка из Украины, заявив, что задержание производилось "по подозрению в отмывании средств". О чем говорится сам инцидент? Как следует реагировать Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Скандал в Венгрии

ЕС должны сами разобраться с государственным гангстером

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак отметил, что Венгрия начала использовать против Украины гангстерские методы.

Эксперт рассказывает, что правоохранители Венгрии задержали два инкассаторских автомобиля "Ощадбанк" и 7 сотрудников охраны, выполнявших регулярные перевозки между государственными банками Австрии и Украины. В инкассаторские авто перевозили: $40 млн. €35 млн. 9 кг золота. Данные GPS-сигнала показывают, что автомобили находятся на территории Антитеррористического центра, подчиняющегося МВД Венгрии.

"Безусловно, это похищение государственных средств, совершенное другим государством и захват заложников. Этот отчаянный шаг Венгрии читается просто: возобновите работу нефтепровода Дружба и мы отпустим ваш груз и ваших людей. Вероятно, что для Орбана ситуация более чем просто критическая, поэтому можно ожидать других провокативных задержаний наших граждан и имущества на территории Венгрии", – высказался эксперт.

Он напомнил, что 12 апреля 2026 года в Венгрии запланированы парламентские выборы и Виктору Орбану катастрофически необходима дешевая нефть из России, чтобы обеспечить себе победу на выборах. Нет ведь дешевой нефти – нет денег, все просто.

"Что делать? Украина не берет заложников граждан Венгрии и не арестовывает имущество венгерского правительства или компаний на территории Украины. Держим нефтепровод заблокированным до 12 апреля. ЕС должен сами разобраться с государственным гангстером. Также нужно объявить в розыск по линии Интерпола всех венгерских силовиков, причастных к похищению и политикам, отдавшим такой приказ", – отметил аналитик.

Теперь в мире действует право силы

Политический обозреватель Евгений Прокопишин отметил первые напрашиваемые мнения, это то, что Виктор Орбан совсем потерял связь с реальностью и перешел к откровенному криминалу.

Эксперт отметил, Венгрия угнала инкассаторские авто "Сбербанка" с 40 млн долларов, 35 млн евро, 9 кг золота и 7 сотрудниками. После чего Орбан открыто заявил, что будет все конфисковать и остановит транзит важных для Украины поставок. Также он объявил о прекращении поставок в Украину топлива. Требование все та же – запустить нефтепровод "Дружба" и возобновить прокачку по нему российской нефти.

По словам обозревателя, напрашивается мнение, что венгерский политик решил идти на беспрецедентные шаги перед выборами в попытке поднять рейтинг. Поэтому вполне ожидаемо, что МИД Украины назвал эти действия рэкетом и государственным терроризмом, а режим Орбана – преступной группировкой. Украина также обратилась в ЕС по этой ситуации.

"На месте нашей власти я бы начал напоминать Венгрии, что в Украине работают 400 их компаний, крупнейшие из которых OTP Bank и Wizz Air, кроме того, Gedeon Richter и Eximbank Hungary имеют долю именно от государства Венгрия – все эти компании могут оказаться под украинскими санкциями, а доли венгерского правительства в этих компаниях. наносит Украину своими действиями. Кстати, "привет" тем у власти, кто поверил Орбану и вычеркнул OTP Bank со спинку спонсоров терроризма. Взамен Орбан обещал разблокировать 5 млрд евро на вооружение нам от ЕС, в результате не разблокировал и еще следующие 5 млрд евро также заблокировал, а я тогда говорил, что так и будет", – отметил эксперт.

По его мнению, правильно было бы прекратить "играть в демократию", потому что ее больше не существует, мир изменился и теперь действует не сила права, а право силы.

"ОП, ВР и КМ должны понять уже это наконец и действовать в соответствии с украинскими нацинтересами, а не до формальных процедур согласно какому-то там праву, написанному на бумажках, которыми сейчас весь мир подтирается, а мы до сих пор пытаемся все читать...", – резюмировал аналитик.

