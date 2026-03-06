Почему Орбан начал использовать гангстерские методы: как действовать Украине

Рубрики
Венгрия задержала семерых сотрудников "Ощадбанка", которые ехали по инкассаторскому рейсу из Австрии и перевозили деньги и золото, сообщили в банке. Глава МИД Андрей Сибига заявил, что это фактически "захват заложников". В свою очередь Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии отчиталась о захвате инкассаторских автомобилей и работников банка из Украины, заявив, что задержание производилось "по подозрению в отмывании средств". О чем говорится сам инцидент? Как следует реагировать Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Скандал в Венгрии
Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак отметил, что Венгрия начала использовать против Украины гангстерские методы.
Эксперт рассказывает, что правоохранители Венгрии задержали два инкассаторских автомобиля "Ощадбанк" и 7 сотрудников охраны, выполнявших регулярные перевозки между государственными банками Австрии и Украины. В инкассаторские авто перевозили: $40 млн. €35 млн. 9 кг золота. Данные GPS-сигнала показывают, что автомобили находятся на территории Антитеррористического центра, подчиняющегося МВД Венгрии.
Он напомнил, что 12 апреля 2026 года в Венгрии запланированы парламентские выборы и Виктору Орбану катастрофически необходима дешевая нефть из России, чтобы обеспечить себе победу на выборах. Нет ведь дешевой нефти – нет денег, все просто.
Политический обозреватель Евгений Прокопишин отметил первые напрашиваемые мнения, это то, что Виктор Орбан совсем потерял связь с реальностью и перешел к откровенному криминалу.
Эксперт отметил, Венгрия угнала инкассаторские авто "Сбербанка" с 40 млн долларов, 35 млн евро, 9 кг золота и 7 сотрудниками. После чего Орбан открыто заявил, что будет все конфисковать и остановит транзит важных для Украины поставок. Также он объявил о прекращении поставок в Украину топлива. Требование все та же – запустить нефтепровод "Дружба" и возобновить прокачку по нему российской нефти.
По словам обозревателя, напрашивается мнение, что венгерский политик решил идти на беспрецедентные шаги перед выборами в попытке поднять рейтинг. Поэтому вполне ожидаемо, что МИД Украины назвал эти действия рэкетом и государственным терроризмом, а режим Орбана – преступной группировкой. Украина также обратилась в ЕС по этой ситуации.
По его мнению, правильно было бы прекратить "играть в демократию", потому что ее больше не существует, мир изменился и теперь действует не сила права, а право силы.
