Чому Орбан почав використовувати гангстерські методи: як діяти Україні

Угорщина затримала сімох співробітників "Ощадбанку", які їхали інкасаторським рейсом з Австрії й перевозили гроші та золото, повідомили у банку. Голова МЗС Андрій Сибіга заявив, що це фактично "захоплення заручників". У свою чергу Національна податкова та митна служба Угорщини відзвітувала про захоплення інкасаторських автомобілів та працівників банку з України, заявивши, що затримання здійснювалося "за підозрою у відмиванні коштів". Про що говорить сам інцидент? Як потрібно реагувати Україні? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Скандал в Угорщині

ЄС повинні самі розібратися із державним гангстером

Колишній працівник СБУ (у 2004-2015 рр.) та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки, військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак зазначив, Угорщина почала використовувати проти України гангстерські методи.

Експерт розповідає, правоохоронці Угорщини затримали два інкасаторських автомобіля "Ощадбанк" та 7 співробітників охорони, що виконували регулярні перевезення між державними банками Австрії та України. В інкасаторських авто перевозили: $40 млн. €35 млн. 9 кг золота. Дані GPS-сигналу показують, що автомобілі перебувають на території Антитерористичного центру, що підпорядковується МВС Угорщини.

"Беззаперечно це викрадення державних коштів, вчинене іншою державою та захоплення заручників. Цей відчайдушний крок Угорщини, читається просто: відновіть роботу нафтопроводу Дружба і ми відпустимо ваш вантаж та ваших людей. Вірогідно, що для Орбана ситуація більш, ніж просто критична, тому можна очікувати інших провокативних затримань наших громадян та майна на території Угорщини", – висловився експерт.

Він нагадав, що 12 квітня 2026 року в Угорщині заплановані парламентські вибори і Віктору Орбану катастрофічно необхідна дешева нафта з рф, щоб забезпечити собі перемогу на виборах. Адже немає дешевої нафти – немає грошей, все просто.

"Що робити? Україна не бере заручників громадян Угорщини та не заарештовує майно угорського уряду або компаній на території України. Тримаємо нафтопровід заблокованим до 12 квітня. ЄС повинні самі розібратися із державним гангстером. Також потрібно оголосити у розшук по лінії Інтерполу всіх угорських силовиків, причетних до викрадення та політиків, які віддали такий наказ", – зазначив аналітик.

Тепер у світі діє право сили

Політичний оглядач Євгеній Прокопишин зазначив перші думки, які напрошуються, це те, що Віктор Орбан зовсім втратив зв'язок з реальністю і перейшов до відвертого криміналу.

Експерт зауважив, Угорщина викрала інкасаторські авто "Ощадбанку" з 40 млн доларів, 35 млн євро, 9 кг золота та 7 співробітниками. Після чого Орбан відкрито заявив, що буде "все конфіскувати" і зупинить транзит важливих для України постачань. Також він оголосив про припинення постачання в Україну палива. Вимога все та ж — запустити нафтопровід "Дружба" та відновити прокачку по ньому російської нафти.

За словами оглядача, напрошується думка, що угорський політик вирішив йти на безпрецедентні кроки перед виборами у спробі підняти собі рейтинг. Тому цілком очікувано, що МЗС України назвав ці дії рекетом та державним тероризмом, а режим Орбана – злочинним угрупування. Україна також звернулась до ЄС щодо цієї ситуації.

"На місці нашої влади я би почав нагадувати Угорщині, що в Україні працюють 400 їх компаній, найбільші з яких OTP Bank та Wizz Air, крім того, Gedeon Richter та Eximbank Hungary мають частку саме від держави Угорщина – усі ці компанії можуть опинитися під українськими санкціями, а частки угорського уряду у цих компаніях можуть бути націоналізовані, щоб перекрити ті втрати, які режим Орбана зараз наносить Україні своїми діями. До речі, "привіт" тим при владі, хто повірив Орбану і викреслив OTP Bank зі спинку спонсорів тероризму. В замін Орбан обіцяв розблокувати 5 млрд євро на озброєння нам від ЄС, в результаті не розблокував і ще й наступні 5 млрд євро також заблокував, а я тоді говорив, що так і буде", – зазначив експерт.

На його думку, правильно було би вже припинити "гратися у демократію", бо її більше не існує, світ змінився і тепер діє не сила права, а право сили.

"ОП, ВР та КМ мають зрозуміти вже це нарешті і діяти відповідно до українських націнтересів, а не до формальних процедур згідно якогось там права, написаного на папірцях, якими зараз весь світ підтирається, а ми досі намагаємось то все читати...", – резюмував аналітик.

