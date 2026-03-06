Чому Орбан почав використовувати гангстерські методи: як діяти Україні

Рубрики
Угорщина затримала сімох співробітників "Ощадбанку", які їхали інкасаторським рейсом з Австрії й перевозили гроші та золото, повідомили у банку. Голова МЗС Андрій Сибіга заявив, що це фактично "захоплення заручників". У свою чергу Національна податкова та митна служба Угорщини відзвітувала про захоплення інкасаторських автомобілів та працівників банку з України, заявивши, що затримання здійснювалося "за підозрою у відмиванні коштів". Про що говорить сам інцидент? Як потрібно реагувати Україні? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.
Скандал в Угорщині
Колишній працівник СБУ (у 2004-2015 рр.) та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки, військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак зазначив, Угорщина почала використовувати проти України гангстерські методи.
Експерт розповідає, правоохоронці Угорщини затримали два інкасаторських автомобіля "Ощадбанк" та 7 співробітників охорони, що виконували регулярні перевезення між державними банками Австрії та України. В інкасаторських авто перевозили: $40 млн. €35 млн. 9 кг золота. Дані GPS-сигналу показують, що автомобілі перебувають на території Антитерористичного центру, що підпорядковується МВС Угорщини.
Він нагадав, що 12 квітня 2026 року в Угорщині заплановані парламентські вибори і Віктору Орбану катастрофічно необхідна дешева нафта з рф, щоб забезпечити собі перемогу на виборах. Адже немає дешевої нафти – немає грошей, все просто.
Політичний оглядач Євгеній Прокопишин зазначив перші думки, які напрошуються, це те, що Віктор Орбан зовсім втратив зв'язок з реальністю і перейшов до відвертого криміналу.
Експерт зауважив, Угорщина викрала інкасаторські авто "Ощадбанку" з 40 млн доларів, 35 млн євро, 9 кг золота та 7 співробітниками. Після чого Орбан відкрито заявив, що буде "все конфіскувати" і зупинить транзит важливих для України постачань. Також він оголосив про припинення постачання в Україну палива. Вимога все та ж — запустити нафтопровід "Дружба" та відновити прокачку по ньому російської нафти.
За словами оглядача, напрошується думка, що угорський політик вирішив йти на безпрецедентні кроки перед виборами у спробі підняти собі рейтинг. Тому цілком очікувано, що МЗС України назвав ці дії рекетом та державним тероризмом, а режим Орбана – злочинним угрупування. Україна також звернулась до ЄС щодо цієї ситуації.
На його думку, правильно було би вже припинити "гратися у демократію", бо її більше не існує, світ змінився і тепер діє не сила права, а право сили.
