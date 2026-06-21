Почему Польша не хочет, чтобы Украина была членом ЕС: депутат раскрыл причину

Вопрос вступления Украины в Европейский Союз все чаще становится предметом политических споров в Европе. Один из наиболее чувствительных аспектов – это позиция Польши, которая не демонстрирует заинтересованности в быстрой интеграции Украины в ЕС. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

Егор Чернев. Фото из открытых источников

Егор Чернев в эфире телемарафона раскрыл причины, почему Польша не заинтересована в том, чтобы Украина стала членом Евросоюза. По словам нардепа, ключевым сдерживающим фактором является экономическая конкуренция, прежде всего, в сельском хозяйстве.

"Потому что из-за этого будут страдать их аграрии, которые не столь эффективны, как наши. Потому что Украина станет достаточно большой страной-представителем в Совете Европы. Потому что мы являемся центром сборника восточной Европы. Я думаю, что вот это напряжение продиктовано и политико-экономическими вопросами и угрозой Польше при вступлении Украины в ЕС. И эта карта будет разыгрываться еще не раз, к сожалению", — сказал Чернев.

Напомним, что 15 мая Украина официально открыла первый переговорный кластер по вступлению в Европейский Союз. В общем, процесс предусматривает шесть таких кластеров, которые, по оптимистическим прогнозам, могут быть открыты в течение этого года. Ориентировочным термином потенциального вступления Украины в ЕС называют 2030 год, однако этот сценарий зависит от темпов реформ и политического согласия всех государств-членов.

В то же время, часть стран-членов уже высказывала оговорки относительно расширения. Президент Польши Кароль Навроцкий заявлял, что интеграция Украины может создать риски для польского аграрного сектора. Кроме того, польский лидер добавил, что поддержка евроинтеграции Украины должна зависеть от ее отношения к "культу насилия и тоталитаризма", имея в виду историю УПА.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше на фоне скандала с возвратом польских наград требуют от Украины вернуть оружие.

Также "Комментарии" писали, что Егор Чернев заявил, что вернуть мужчин из-за границы не удастся.