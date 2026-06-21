Чому Польща не хоче, щоб Україна була членом ЄС: депутат розкрив причину

Питання вступу України до Європейського Союзу дедалі частіше стає предметом політичних суперечок у Європі. Один із найбільш чутливих аспектів — це позиція Польщі, яка не демонструє зацікавленості у швидкій інтеграції України до ЄС. Про це заявив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

Єгор Чернєв. Фото з відкритих джерел

Єгор Чернєв в ефірі телемарафону розкрив причини, чому Польща не зацікавлена в тому, щоб Україна стала членом Євросоюзу. За словами нардепа, ключовим стримувальним чинником є економічна конкуренція, насамперед у сільському господарстві.

"Тому що через це будуть потерпати їхні аграрії, які не такі ефективні, як наші. Тому що Україна стане досить великою країною-представником в Раді Європи. Тому що ми будемо центром збірки східної Європи. Я думаю, що ось ця напруга продиктована і політично-економічними питаннями і загрозою для Польщі при вступі України в ЄС. І ця карта буде розігруватися ще не раз, на жаль", — сказав Чернєв.

Нагадаємо, що 15 травня Україна офіційно відкрила перший переговорний кластер щодо вступу до Європейського Союзу. Загалом процес передбачає шість таких кластерів, які, за оптимістичними прогнозами, можуть бути відкриті протягом цього року. Орієнтовним терміном потенційного вступу України до ЄС називають 2030 рік, однак цей сценарій залежить від темпів реформ і політичної згоди всіх держав-членів.

Водночас частина країн-членів уже висловлювала застереження щодо розширення. Зокрема, президент Польщі Кароль Навроцький заявляв, що інтеграція України може створити ризики для польського аграрного сектору. Крім того, польський лідер додав, що підтримка євроінтеграції України має залежати від її ставлення до "культу насильства і тоталітаризму" маючи на увазі історію УПА.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Польщі на тлі скандалу з поверненням польских нагород вимагають від України повернути зброю.

Також "Коментарі" писали, що Єгор Чернєв заявив, що повернути чоловіків з-за кордону не вдасться.