"Поверніть нам усю зброю": у Польщі жорстко відповіли на демарш Буданова, Ющенка та Кучми

Колишній прем’єр-міністр Польщі Лєшек Міллер заявив, що Україна має повернути Польщі усю надану зброю. Це сталося після того, як українські посадовці почали масово відмовлятися від польських нагород через рішення Кароля Навроцького позбавити Зеленського ордена Білого Орла через назву українського підрозділу "іменем Героїв УПА".

Лєшек Міллер. Фото: Mateusz Grochocki / East News

Лешек Міллер в ефірі Polsat News прокоментував хвилю відмов українських посадовців від польських державних нагород.

"Якщо вже повертати отримані нагороди, то тоді слід повернути й МіГи, танки та іншу зброю. Це був би справжній жест", — сказав Міллер.

Окремо Міллер прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського щодо історії Ордену Білого Орла. Український лідер звернув увагу, що нагороду отримували суперечливі постаті минулого. Ексглава польського уряду відповів, що Зеленський міг би відмовитися від ордена одразу, однак не зробив цього.

"Він міг відмовитися від ордена, бо його отримала Катерина ІІ його отримав Беніто Муссоліні, його отримав Герхард Шредер. Він мав би сказати: ні, ні, бо такий орден є у таких людей, тому велике дякую. Але він його прийняв і не був вибагливим", – сказав колишній прем’єр-міністр.

Нагадаємо, що після заяви президента Польщі Кароля Навроцького про позбавлення Зеленського ордена, низка українських політиків також відмовилися від польських відзнак. Серед них, колишні президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко, а також чинні посадовці, включно з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, керівником Офісу президента Кирилом Будановим та послом України в Польщі Василем Боднаром.

Раніше портал "Коментарі" повідомомляв, що польський політик Пйотр Фоглер заступився за Зеленського, повернув орден Навроцькому та назвав рішення польского президента "тупим".

Також "Коментарі" писали, що слідом за Зеленським від польської нагороди відмовилися вже три президенти.