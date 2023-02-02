Почему Украине до сих пор не дают реальных перспектив членства в ЕС – нужно ли это Киеву

В Киев, где пятницу, 3 февраля, стартует саммит Украина-ЕС, уже прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Как пишет издание Politico,европейские лидеры дадут лишь расплывчатые гарантии продвижения Украины в ЕС, с акцентом на выполнении поставленных ранее условий. Что и почему может ускорить евроинтеграцию нашей страны? И реальна ли она вообще? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Украина - ЕС. Фото: из открытых источников

Не нужно строить иллюзий – не будет европейский налогоплательщик на своих плечах вытаскивать уничтоженную экономику Украины

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин акцентирует, что евроинтеграция является историческим выбором украинского народа. И о целесообразности данного выбора речи не идет – Украина окончательно сделала его в 2014 году.

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"Что касается сроков – я, к сожалению, не столь оптимистично настроен, как премьер Шмыгаль, который видит Украину в ЕС через два года. Особенно, если проанализировать основные критерии, необходимые для вступления той или иной страны в Евросоюз. Причем я не говорю об имплементации, адаптации законодательной базы. Речь о том, что страна входит в ЕС, соответствуя не только его демократическим, но и экономическим требованиям", – поясняет эксперт.

По его словам, ЕС достаточно требователен к кандидатам с точки зрения экономического соответствия. Дефицит бюджета должен быть не более 3%, соотношения долга к ВВП в 60% и так далее.

"В силу того, что в рамках ЕС действуют адаптивные правила, страны с худшими экономическими показателями получают дотации от Брюсселя. Эта помощь осуществляется за счет денег налогоплательщиков, которые аккумулируются сначала в бюджетах их государств, а потом перечисляются (соответствующая доля) в централизованные фонды ЕС. Не будет европейский налогоплательщик на своих плечах вытаскивать уничтоженную экономику Украины! Давайте не будем строить иллюзий, – призывает Олег Пендзин. – Мы ведь знаем прагматизм тех же немцев, французов, итальянцев – представителей ведущих экономик ЕС. Однозначно они будут требовать от Украины соответствующих экономических показателей как условия одобрения вступления в Евросоюз. Для чего, напомню, необходимо согласие всех его членов. Которых на данный момент 27. Так что нам идти туда точно дольше, чем два года".

Те же страны Балтии, при том, что там значительно меньше населения, чем в Украине, и было всё значительно лучше с экономикой, шли в ЕС от пяти до девяти лет, напоминает эксперт. Учитывая те разрушения, которые произошли и продолжаются в Украине, мы не скоро станем в экономическом смысле приближенными к ЕС, уверен он.

"Скорее всего, ситуация будет развиваться следующим образом: Украина станет адаптировать свое законодательство к европейскому. Активно выполнять требования по борьбе с коррупцией. Параллельно с этим, как только будет победоносно для нас закончена война с РФ, следует создать максимально удобные условия для европейского (и не только) бизнеса на украинской территории. Чтобы он приходил к нам как к будущему члену ЕС. И приход сюда того же европейского бизнеса, современных технологий – создаст предусловия, которые позволят через определенное время нам стать экономически более соответствующими требованиям ЕС", – считает Олег Пендзин.

Он обращает внимание, что речь не только об экономических параметрах, но и об уровне жизни. В странах Евросоюза нет ограничений по миграции рабочей силы. И беря в свои члены Украину с разрушенной экономикой и достаточно большим населения, ЕС может спровоцировать серьезные миграционные процессы.

"За почти год полномасштабной войны с Украины выехали миллионы человек. Проблема в том (и об этом говорят многие эксперты), что если в нашей стране после победы над Россией не будут созданы соответствующие условия для развития бизнеса, для экономического подъема, для повышения уровня благосостояния, остро встанет вопрос – где будут воссоединяться семьи? Вернуться ли женщины с детьми в Украину к демобилизованным мужьям – или последние поедут к ним в Европу? Для Украины крайне важно дать правильный ответ на этот болезненный вопрос, – уверен Олег Пендзин. – Просто инвестиций нам будет мало, чтобы поднять экономику. Это могут сделать лишь рабочие руки. Инвестиция, придя в страну, должны быть реализована. На рабочие места должна прийти квалифицированная рабочая сила. И это – еще одна из проблем, способных задержать быструю интеграцию Украины в Евросоюз. Резюмируя: мы обязательно будем в ЕС, но точно не в течение двух лет. Путь окажется длиннее".

Мы сейчас ведем войну как раз за то, чтобы оторваться от старого СССР навсегда, а не для того, чтобы попадать в новый Социалистический союз

Экономический эксперт Даниил Монин считает, что евроинтеграция Украины может привести к потере нашей страной субьектности, которую она, по сути, обрела во время войны.

"Есть опасения, что мы снова перейдем в разряд жертвы, которой будут навязывать всё новые и новые условия для входа в ЕС, – поясняет эксперт. – С моей точки зрения, Евросоюз уже превратился в некий Союз Социалистических республик. Достаточно посмотреть на показатели. Италия, Греция, Франция – под 55-60% госрасходы к ВВП. С такими госрасходами экономики этих стран слишком зависят от чиновников. Мы тоже страна победившего чиновничества, где ее отдельные члены считают нормально зарабатывать 1 млн долларов через обладание должностью. Поход в ЕС – это только об укреплении власти чиновничества и низком росте украинской экономики после войны. Потому что чиновники заинтересованы в личном обогащении и обеспеченной жизни в других странах Европы, а здесь у них рента даже в руинах", – поясняет Даниил Монин.

Он считает, что Украине нужно проявлять субъектность и не идти снова в УССР 2.0.

"Мы сейчас ведем войну как раз, чтобы оторваться от старого СССР навсегда. А не для того, чтобы попадать в новый Социалистический союз. Но с точки зрения перспектив, я думаю, что Украина сейчас начнет выполнять требования ЕС, чтобы получить остальные обещанные 15 млрд евро от него до конца года. Затем, – прогнозирует эксперт, – такой же процесс Украине навяжет и МВФ. Чиновники наши с удовольствием примут участие в этом "показательном движении в ЕС". Потому что их власть останется неприкосновенной и будет защищена покровителями от ЕС и МВФ".

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