Почему в Болгарии на выборах победила болгарская версия партии «Слуга народа»: что это значит

Все оценивают результаты выборов в Болгарии с точки зрения того, насколько это плохо для Украины, насколько Румен Радев пророссийский, и тому подобное. Однако из виду многих теряются парадоксальные ассоциации, связанные с победителями этих выборов. Победила на выборах партия "Прогрессивная Болгария", которую издание "ЕП" называет болгарской версией партии "Слуга народа". Об этом рассказал политический эксперт Владимир Фесенко.

Эксперт рассказывает, что в Болгарии сейчас тоже будет монобольшинство. И эта партия тоже создавалась наспех, "под влиянием коротких дедлайнов". В избирательном списке этой партии "много логопедов и педагогов начальных классов; ветеринаров; акробатов, артистов, тренеров, каратистов, олимпийцев; работников страховочного бизнеса и даже продавцов-кассиров". И эта партия скорее коалиция в поддержку харизматичного лидера. Отсюда и некое предположение: не повторит ли эта партия противоречивую судьбу "Слуг народа"?

"Но во главе этой партии – генерал, еще недавно бывший президентом Болгарии. Однако президент в Болгарии – это не то, что президент в Украине, поскольку Болгария является парламентской республикой. И потому реальная власть в руках премьер-министра, а не президента. Именно поэтому генерал Румен Радев досрочно ушел с поста президента и претендует на статус премьер-министра. И голосовали болгарские избиратели, прежде всего, за него, а потом уже за его партию. Это нам тоже что-то напоминает. А что касается голосования за популярного генерала, это, видимо, сюжет из нашего недалекого будущего: генерал придет – порядок наведет!", – отметил политолог.

Он добавляет, есть проблема – у болгарского генерала репутация пророссийского политика. И здесь уже ассоциации по выбору – от Януковича до Орбана или Фицо. Но любая из этих аналогий является поверхностной и связана только с темой пророссийскости. Специалисты по Болгарии говорят, что Румен Радев больше будет сосредоточен на внутренних вопросах, а не на внешнеполитических. Поэтому вряд ли он будет новым Орбаном и даже Фицо. И у Болгарии есть ощутимая финансовая зависимость от денег Европейского Союза и от экономического и политического сотрудничества с ЕС. Тем не менее, некоторые потенциальные проблемы для нас от нового болгарского правительства могут возникать.

"И еще одна ассоциация в заключение. Как я уже упоминал, Болгария является парламентской республикой. И в этой стране много проблем, похожих на наши – коррупция, влияние олигархов, слабые партии и государственные институции, постоянные политические скандалы. А поскольку у нас есть немало сторонников перехода в чисто парламентскую республику, обратите внимание на то, что в Болгарии за последние пять лет состоялось восемь парламентских выборов. Это некий "веймарский синдром" нестабильной парламентской демократии. И эта проблема хотя и не всегда, но часто приводит к спросу избирателей на "сильную руку", которая должна "навести порядок". Поэтому это великая иллюзия, что сам по себе переход по парламентской форме правления преодолеет деформацию нашей молодой демократии. Может быть и совсем наоборот", – отметил Владимир Фесенко.

