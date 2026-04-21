Почему в Болгарии на выборах победила болгарская версия партии «Слуга народа»: что это значит

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Все оценивают результаты выборов в Болгарии с точки зрения того, насколько это плохо для Украины, насколько Румен Радев пророссийский, и тому подобное. Однако из виду многих теряются парадоксальные ассоциации, связанные с победителями этих выборов. Победила на выборах партия "Прогрессивная Болгария", которую издание "ЕП" называет болгарской версией партии "Слуга народа". Об этом рассказал политический эксперт Владимир Фесенко.
Выборы в Болгарии
Эксперт рассказывает, что в Болгарии сейчас тоже будет монобольшинство. И эта партия тоже создавалась наспех, "под влиянием коротких дедлайнов". В избирательном списке этой партии "много логопедов и педагогов начальных классов; ветеринаров; акробатов, артистов, тренеров, каратистов, олимпийцев; работников страховочного бизнеса и даже продавцов-кассиров". И эта партия скорее коалиция в поддержку харизматичного лидера. Отсюда и некое предположение: не повторит ли эта партия противоречивую судьбу "Слуг народа"?
Он добавляет, есть проблема – у болгарского генерала репутация пророссийского политика. И здесь уже ассоциации по выбору – от Януковича до Орбана или Фицо. Но любая из этих аналогий является поверхностной и связана только с темой пророссийскости. Специалисты по Болгарии говорят, что Румен Радев больше будет сосредоточен на внутренних вопросах, а не на внешнеполитических. Поэтому вряд ли он будет новым Орбаном и даже Фицо. И у Болгарии есть ощутимая финансовая зависимость от денег Европейского Союза и от экономического и политического сотрудничества с ЕС. Тем не менее, некоторые потенциальные проблемы для нас от нового болгарского правительства могут возникать.
Читайте на портале "Комментарии" — о чем говорит победа евроскептиков в Болгарии: действительно ли ЕС получил нового Орбана.