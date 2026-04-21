Чому у Болгарії на виборах перемогла болгарська версія партії «Слуга народу»: що це означає

Кравцев Сергей
Всі оцінюють результати виборів в Болгарії з точки зору того, наскільки це погано для України, наскільки Румен Радев є проросійськими, тощо. Проте з поля зору багатьох губляться парадоксальні асоціації, які пов’язані з переможцями цих виборів. Перемогла на виборах партія "Прогресивна Болгарія", яку видання "ЄП" називає болгарською версією партії "Слуга народу". Про це розповів політичний експерт Володимир Фесенко.
Вибори у Болгарії
Експерт розповідає, що у Болгарії зараз теж буде монобільшість. І ця партія теж створювалась поспіхом, "під впливом коротких дедлайнів". У виборчому списку цієї партії "багато логопедів та педагогів початкових класів; ветеринарів; акробатів, артистів, тренерів, каратистів, олімпійців; працівників страхувального бізнесу та навіть продавців-касирів". І ця партія скоріше є коаліцією на підтримку харизматичного лідера. Звідси і певне припущення: чи не повторить ця партія суперечливу долю "Слуг народу"?
Він додає, є проблема – болгарський генерал має репутацію проросійського політика. І тут вже асоціації на вибір – від Януковича до Орбана чи Фіцо. Але кожна з цих аналогій є поверхневою і пов’язана лише з темою проросійськості. Фахівці по Болгарії кажуть, що Румен Радев більше буде зосереджений на внутрішніх питаннях, а не на зовнішньополітичних. Тому навряд він буде новим Орбаном і навіть Фіцо. І у Болгарії є відчутна фінансова залежність від грошей Європейського Союза і від економічної і політичної співпраці з ЄС. Тим не менш, певні потенційні проблеми для нас від нового болгарського уряду можуть виникати.
