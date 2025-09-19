Чому в ЄС задумалися над будівництвом «стіни дронів»: що могло б стати найкращим рішенням

ЄС планує побудувати свою "стіну дронів" на східних кордонах. Для цього використовуватимуть українські технології. Про це пише видання Financial Times. Чи допоможе це, враховуючи, що війна просто шалено змінюється, в першу чергу, технологічно? Чи не правильніше було б побудувати цю стіну дронів вже зараз в Україні? Доктор політичних наук, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Ігор Петренко вважає, що план Європейського Союзу щодо створення "стіни дронів" на своїх східних кордонах, використовуючи українські технології, є знаковою подією.

Дрони ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

"Це не просто тактичний крок, а стратегічне визнання України, як ключового партнера у сфері безпеки. Той факт, що ЄС обирає саме українські розробки, свідчить про їхню високу ефективність та інноваційність, перевірену в умовах реальної війни. Це є прямим результатом послідовної політики, яку проводить президент Зеленський, роблячи ставку на технологічний розвиток та цифровізацію армії", – зазначив експерт.

При цьому експерт погоджується з тим, що постає цілком прогнозоване питання, чи встигнемо ми за шаленими темпами змін на полі бою. Війна майбутнього – це війна технологій, і її темпи просто карколомні.

"Стіна дронів – це інструмент для захисту від нелегальної міграції, контрабанди та інших загроз, а також для стримування потенційного агресора. Однак, паралельно, вкрай важливо впроваджувати ці технології і в самій Україні. Захист українських кордонів – це і є захист східних рубежів Європи. Найкращим рішенням було б розпочати будівництво такої "стіни" саме в Україні, інтегруючи її в загальноєвропейську систему. Це дозволить не лише протестувати її в реальних умовах, а й значно посилити нашу обороноздатність, що відповідає спільним інтересам Києва та Брюсселя", – висловився Ігор Петренко.

