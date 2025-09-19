logo_ukra

Чому в ЄС задумалися над будівництвом «стіни дронів»: що могло б стати найкращим рішенням
НОВИНИ

Чому в ЄС задумалися над будівництвом «стіни дронів»: що могло б стати найкращим рішенням

Стіна дронів – це інструмент для захисту від нелегальної міграції, контрабанди та інших загроз, а також для стримування потенційного агресора

19 вересня 2025, 11:42
ЄС планує побудувати свою "стіну дронів" на східних кордонах. Для цього використовуватимуть українські технології. Про це пише видання Financial Times. Чи допоможе це, враховуючи, що війна просто шалено змінюється, в першу чергу, технологічно? Чи не правильніше було б побудувати цю стіну дронів вже зараз в Україні? Доктор політичних наук, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Ігор Петренко вважає, що план Європейського Союзу щодо створення "стіни дронів" на своїх східних кордонах, використовуючи українські технології, є знаковою подією. 

Дрони ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

"Це не просто тактичний крок, а стратегічне визнання України, як ключового партнера у сфері безпеки. Той факт, що ЄС обирає саме українські розробки, свідчить про їхню високу ефективність та інноваційність, перевірену в умовах реальної війни. Це є прямим результатом послідовної політики, яку проводить президент Зеленський, роблячи ставку на технологічний розвиток та цифровізацію армії", – зазначив експерт.

При цьому експерт погоджується з тим, що постає цілком прогнозоване питання, чи встигнемо ми за шаленими темпами змін на полі бою. Війна майбутнього – це війна технологій, і її темпи просто карколомні. 

"Стіна дронів – це інструмент для захисту від нелегальної міграції, контрабанди та інших загроз, а також для стримування потенційного агресора. Однак, паралельно, вкрай важливо впроваджувати ці технології і в самій Україні. Захист українських кордонів – це і є захист східних рубежів Європи. Найкращим рішенням було б розпочати будівництво такої "стіни" саме в Україні, інтегруючи її в загальноєвропейську систему. Це дозволить не лише протестувати її в реальних умовах, а й значно посилити нашу обороноздатність, що відповідає спільним інтересам Києва та Брюсселя", – висловився Ігор Петренко.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Європа готується давати відсіч Росії: на які важливі переговори запросили Україну.




