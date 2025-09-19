Європа готується давати відсіч Росії: на які важливі переговори запросили Україну

Рубрики
Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс планує провести наступного тижня переговори з міністрами оборони щодо створення "стіни дронів" вздовж східного кордону ЄС та запросив на них Україну. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Reuters".
Кубілюс заявив, що проведе відеоконференцію щодо цього проекту з міністрами оборони країн Східної Європи та представником України, який може поділитися досвідом війни.
Єврочиновник повідомив, що деякі країни Європейського Союзу вже обговорювали ідею створення лінії оборони проти дронів до вторгнення російських безпілотників у Польщу минулого тижня, і виконавчий орган ЄС тепер хоче швидко втілити цю концепцію в життя.
Аналітики та офіційні особи заявили, що вторгнення дронів РФ до Польщі виявило прогалини у спроможності Європи та НАТО захищатися від безпілотників, хоча польські та сили НАТО збили кілька з них.
Також видання "Коментарі" повідомляло – після того, як російські дрони порушили повітряний простір Польщі, є велика надія на те, що "світ зробить з цього висновки". Відповідну заяву під час свого вечірнього звернення до українців зробив президент України Володимир Зеленський.