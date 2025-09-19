Європа готується давати відсіч Росії: на які важливі переговори запросили Україну

Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс планує провести наступного тижня переговори з міністрами оборони щодо створення "стіни дронів" вздовж східного кордону ЄС та запросив на них Україну. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Reuters".

Дрони на фронті. Фото: з відкритих джерел

Кубілюс заявив, що проведе відеоконференцію щодо цього проекту з міністрами оборони країн Східної Європи та представником України, який може поділитися досвідом війни.

"Ми дійсно хочемо рухатися вперед з дуже інтенсивними та ефективними приготуваннями, щоб почати заповнювати цю прогалину, яка для нас дуже небезпечна... так швидко, як це можливо", — сказав Кубілюс.

Єврочиновник повідомив, що деякі країни Європейського Союзу вже обговорювали ідею створення лінії оборони проти дронів до вторгнення російських безпілотників у Польщу минулого тижня, і виконавчий орган ЄС тепер хоче швидко втілити цю концепцію в життя.

Аналітики та офіційні особи заявили, що вторгнення дронів РФ до Польщі виявило прогалини у спроможності Європи та НАТО захищатися від безпілотників, хоча польські та сили НАТО збили кілька з них.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ще одна країна ЄС може почати збивати російські дрони.

Також видання "Коментарі" повідомляло – після того, як російські дрони порушили повітряний простір Польщі, є велика надія на те, що "світ зробить з цього висновки". Відповідну заяву під час свого вечірнього звернення до українців зробив президент України Володимир Зеленський.

"Щодня продовжується російський терор, і щодня росіяни виключають можливість закінчити війну — припинити вогонь і реально говорити про світ. Ми в Україні сприйняли позитивно всі пропозиції Сполучених Штатів Америки та президента Трампа щодо припинення всіх цих ударів та вбивств", — зазначив український лідер.



