Почему в Словакии не ждут скоро российской нефти: какие подозрения к Украине

Власти Словакии поставили под сомнение заявления Украины о сроках восстановления нефтепровода "Дружба" и требуют провести проверку непосредственно на месте. С соответствующим заявлением выступил глава МИД страны Юрай Бланар.

По его словам, Братислава получила информацию о том, что украинская сторона планирует восстановить работу нефтепровода в течение шести недель. Однако подобные сроки уже озвучивались ранее и не были соблюдены, что вызывает недоверие.

"Такие заявления звучали не раз. Поэтому мы считаем необходимым проверить реальную ситуацию на месте с участием экспертов, которые при необходимости смогут подключиться к ремонту", — подчеркнул министр.

В Министерстве иностранных дел Словакии добавили, что вопрос поднимался на встрече глав МИД стран ЕС в Брюссель. Там прозвучала поддержка требованиям Словакии, а также Венгрии и Европейской комиссии к Украине – предоставить исчерпывающую информацию о состоянии нефтепровода.

В Братиславе подчеркивают, что текущих данных недостаточно. Словацкая сторона считает подход Киева неприемлемым, поскольку нехватка прозрачности, по мнению дипломатов, провоцирует спекуляции и не отвечает национальным интересам страны.

Ситуация вокруг "Дружбы" остается чувствительной для ряда стран Центральной Европы, которые зависят от поставок нефти по этому маршруту.

