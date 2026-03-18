Чому у Словаччині не чекають скоро російської нафти: які підозри до України
commentss НОВИНИ Всі новини

Чому у Словаччині не чекають скоро російської нафти: які підозри до України

Братислава не вірить обіцянкам Києва та наполягає на допуску експертів: ЄС підтримав запит

18 березня 2026, 13:35
Кравцев Сергей

Влада Словаччини поставила під сумнів заяви України про терміни відновлення нафтопроводу "Дружба" і вимагає провести перевірку безпосередньо на місці. Із відповідною заявою виступив голова МЗС країни Юрай Бланар.

Нафтопровід "Дружба". Фото: з відкритих джерел

За його словами, Братислава отримала інформацію про те, що українська сторона планує поновити роботу нафтопроводу протягом шести тижнів. Однак подібні терміни вже озвучувалися раніше і не було дотримано, що викликає недовіру.

Такі заяви звучали не раз. Тому ми вважаємо за необхідне перевірити реальну ситуацію на місці за участю експертів, які за необхідності зможуть підключитися до ремонту", — наголосив міністр.

У Міністерстві закордонних справ Словаччини додали, що питання порушувалося на зустрічі глав МЗС країн ЄС у Брюсселі. Там прозвучала підтримка вимог Словаччини, а також Угорщини та Європейської комісії до України – надати вичерпну інформацію щодо стану нафтопроводу.

У Братиславі наголошують, що поточних даних недостатньо. Словацька сторона вважає підхід Києва неприйнятним, оскільки брак прозорості, на думку дипломатів, провокує спекуляції та не відповідає національним інтересам країни.

Ситуація навколо "Дружби" залишається чутливою для низки країн Центральної Європи, які залежать від постачання нафти цим маршрутом.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Європейський Союз запропонував Україні фінансову та технічну допомогу щодо відновлення постачання нафти до Центральної Європи через нафтопровід "Дружба". Київ погодився із цією ініціативою. Про це йдеться у спільній заяві президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн та голови Європейської ради Антоніу Кошти.




