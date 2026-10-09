Почти на 5 году войны: за что ЕС заплатил России рекордные €7,9 млрд

Европейский Союз продолжает закупать значительные объемы российского сжиженного природного газа, несмотря на политические споры по поводу энергетической зависимости от Москвы. По итогам первых девяти месяцев 2026 года импорт СПГ из арктического проекта Ямал LNG достиг рекордных 12,18 млн тонн. За эти поставки европейские покупатели заплатили около 7,88 млрд. евро.

Евро. Фото: из открытых источников

Такие цифры показывают масштаб торговли российским газом на европейском рынке даже на фоне полномасштабной войны России против Украины и усилий ЕС по сокращению энергетической зависимости от РФ.

"Ямал LNG" – крупный проект по производству сжиженного природного газа на российском арктическом полуострове Ямал. После производства газ охлаждают до жидкого состояния, что позволяет транспортировать его морскими танкерами на дальние расстояния, в частности, к европейским терминалам.

В отличие от трубопроводного газа сжиженный природный газ может поставляться морем, а его маршруты зависят от логистики, доступности терминалов и коммерческих контрактов. Именно поэтому импорт СПГ остается отдельным направлением дискуссии об энергетической политике Евросоюза.

В то же время, рекордные объемы закупок поднимают вопрос о том, насколько быстро Европа способна уменьшить поступление российских энергоресурсов и какие экономические последствия будет иметь дальнейший отказ от них.

Указанная сумма – примерно 7,88 млрд евро – характеризует стоимость импортируемого газа за указанный период. Она не автоматически эквивалентна чистой прибыли российских компаний, ведь не учитывает всех расходов, налогов и финансовых условий поставки.

Рекордный показатель за январь-сентябрь 2026 г. вновь привлекает внимание к противоречию между стремлением ЕС ограничивать энергетические доходы России и сохранением спроса на ее газ на европейском рынке.

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