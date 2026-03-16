Чи підтримують США швидкий вступ України до ЄС: у Кабміні відповіли

Питання майбутнього членства України в Європейському Союзі активно обговорюється у різних міжнародних форматах, включаючи переговори про мир та повоєнне відновлення. Проте остаточне рішення щодо вступу країни до ЄС залишається виключно за державами-членами об'єднання. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив віце-прем'єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

Членство України в ЄС. Фото: з відкритих джерел

За його словами, у міжнародних дискусіях вже сформувалося спільне розуміння того, що Україна має стати частиною Євросоюзу. Це питання обговорюється як у політичних, так і в технічних форматах, пов'язаних із мирним врегулюванням та майбутнім відновленням країни.

"Є консенсус у всіх форматах дискусій – вузьких, широких, політичних та технічних. Вступ України до ЄС розглядається як аксіома", — наголосив Качка.

Він наголосив, що в контексті мирних переговорів членство в ЄС сприймається насамперед як геополітичний чинник. Водночас для повоєнного відновлення інтеграція до європейських структур означає доступ до фінансових ресурсів, а також підтвердження стійкості державних інститутів.

За словами віце-прем'єр-міністра, вступ до ЄС стане сигналом для міжнародних інвесторів. Воно свідчить про те, що в країні діють ефективні інституції, верховенство права та незалежна судова система.

Качка також повідомив, що обговорення майбутнього України відбувається у кількох міжнародних форматах. Серед них – так звана "коаліція охочих", куди входять держави ЄС та інститути Євросоюзу, окремі консультації із США, а також тристоронні переговорні майданчики.

При цьому, за його словами, роль Вашингтона щодо вступу України до ЄС виглядає парадоксально. Незважаючи на критичне ставлення адміністрації Дональда Трампа до самого Євросоюзу, позиція США щодо інтеграції України залишається скоріше позитивною.

Водночас Качка наголосив: остаточне рішення буде ухвалено лише в ході офіційних переговорів про вступ та залежить виключно від країн-членів ЄС.

