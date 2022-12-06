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Поддержка под вопросом: единственная страна ЕС заблокировала финансовую помощь Украине на 2023 год

Венгрия высказалась против выделения Украине макрофинансовой помощи Евросоюза

6 декабря 2022, 13:20 comments1217
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Автор:

Кравцев Сергей

На заседании министров финансов Европейского Союза Венгрия заблокировала выделение Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи в 2023 году. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Зеркало недели".

Поддержка под вопросом: единственная страна ЕС заблокировала финансовую помощь Украине на 2023 год

Евро. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, во время открытой части заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам министр финансов Венгрии Михай Варга от имени страны заявил, что Будапешт против принятия Европейским советом законодательных поправок, в которых и заложено выделение Украине в 2023 году 18 млрд евро макрофинансовой помощи плюс.

"Венгрия против поправки в финансовое законодательство", – заявил глава Минфина Венгрии в Брюсселе.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина готова вести с Россией переговоры, в том числе о гарантиях безопасности. По его мнению, есть четыре предварительных условия: полный вывод войск РФ с территории Украины; возмещение причиненного ущерба (репарации); обеспечение наказания для военных преступников; отказ РФ от ядерного оружия. О чем говорит подобное заявление? Почему его делает именно Арахамия и именно сейчас? Какие есть сценарии проведения переговоров – какие кажутся наиболее вероятными? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — советник главы ОП Михаил Подоляк, комментируя участившиеся ЧП на российских военных аэродромах и не только там, отметил, что система управления в РФ практически обрушена, поэтому везде начинаются аварии и пожары, и такие эксцессы будут продолжаться. Люди видят, что того государства, которое они боялись, больше нет, считает Подоляк. По его мнению, Россию также следует лишить ядерного оружия. Поддержка путинского режима явно ослабевает. Когда и почему он может пасть? Какая судьба ждет страну-агрессора в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://zn.ua/ECONOMICS/venhrija-zablokirovala-vydelenie-ukraine-makrofinansovoj-pomoshchi-es.html
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Обсуждения

Валдемар Кокосович

6 декабря 2022, 16:58

ипноатнлг

Валдемар Кокосович

6 декабря 2022, 16:57

Пиздюлину укродыбилам

Валдемар Кокосович

6 декабря 2022, 16:57

Укродыбилам - пиздюлину, а не денег

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