logo_ukra

BTC/USD

90060

ETH/USD

3101.15

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС Підготовка до війни триває: що Естонія почала будувати на кордоні з Росією
commentss НОВИНИ Всі новини

Підготовка до війни триває: що Естонія почала будувати на кордоні з Росією

Превентивний захист: Естонія встановлює бетонні бункери на кордоні з РФ

13 грудня 2025, 14:18
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Естонія розпочала зведення перших бетонних бункерів на південно-східному кордоні з Росією в рамках Балтійської оборонної лінії. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє Defense News.

Підготовка до війни триває: що Естонія почала будувати на кордоні з Росією

Естонія встановлює бетонні бункери на кордоні із РФ. Фото: з відкритих джерел

Представник Естонського центру оборонних інвестицій Крісмар Розін зазначив, що перший етап передбачає встановлення 28 бункерів. Сім з яких вже доставлені та готуються до монтажу поблизу муніципалітету Сетомаа.

Загальна мережа повинна включати 600 фортифікаційних споруд, які стануть частиною багатошарової системи оборони на східному фланзі НАТО.

"Ми будуємо це у мирний час, а це означає, що маємо дотримуватися законів мирного часу", — зазначив Розін.

Бункери площею близько 35 кв. м кожен, спроектований для витримування ударів артилерійських снарядів калібру 152 мм. У разі загострення ситуації на кордоні, вони доповнюватимуться колючим дротом та "зубами дракона", які вже розміщені на складах.

Проект стартував із затримкою через проблеми із закупівлями. Первинні тендери не дали результатів через завищені ціни — компанії не могли точно оцінити вартість робіт без розкриття координат, які зберігали в таємниці з міркувань безпеки.

Наразі проект реалізується за скороченим сценарієм, щоб отримати реальні дані перед масштабним розгортанням. Ще 572 бункери будуть виставлені на новий тендер до кінця року.

Будівництво супроводжується значними координаційними викликами: потрібно отримати схвалення від збройних сил, поліції, прикордонників, місцевих рад та приватних землевласників. Водночас Естонія вже випереджає Латвію та Литву, які також реалізують свої частини проекту незалежно.

Читайте також на порталі "Коментарі" — стало зрозуміло, чи готові США дати Україні гарантії по 5 статті НАТО з юридичною силою.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.defensenews.com/global/europe/2025/12/12/estonia-erects-first-of-600-strong-baltic-bunker-wall-on-russia-border/
Теги:

Новини

Всі новини