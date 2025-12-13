Підготовка до війни триває: що Естонія почала будувати на кордоні з Росією

Естонія розпочала зведення перших бетонних бункерів на південно-східному кордоні з Росією в рамках Балтійської оборонної лінії. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє Defense News.

Естонія встановлює бетонні бункери на кордоні із РФ. Фото: з відкритих джерел

Представник Естонського центру оборонних інвестицій Крісмар Розін зазначив, що перший етап передбачає встановлення 28 бункерів. Сім з яких вже доставлені та готуються до монтажу поблизу муніципалітету Сетомаа.

Загальна мережа повинна включати 600 фортифікаційних споруд, які стануть частиною багатошарової системи оборони на східному фланзі НАТО.

"Ми будуємо це у мирний час, а це означає, що маємо дотримуватися законів мирного часу", — зазначив Розін.

Бункери площею близько 35 кв. м кожен, спроектований для витримування ударів артилерійських снарядів калібру 152 мм. У разі загострення ситуації на кордоні, вони доповнюватимуться колючим дротом та "зубами дракона", які вже розміщені на складах.

Проект стартував із затримкою через проблеми із закупівлями. Первинні тендери не дали результатів через завищені ціни — компанії не могли точно оцінити вартість робіт без розкриття координат, які зберігали в таємниці з міркувань безпеки.

Наразі проект реалізується за скороченим сценарієм, щоб отримати реальні дані перед масштабним розгортанням. Ще 572 бункери будуть виставлені на новий тендер до кінця року.

Будівництво супроводжується значними координаційними викликами: потрібно отримати схвалення від збройних сил, поліції, прикордонників, місцевих рад та приватних землевласників. Водночас Естонія вже випереджає Латвію та Литву, які також реалізують свої частини проекту незалежно.

