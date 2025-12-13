Стало окончательно ясно, готовы ли США дать Украине гарантии по 5 статье НАТО с юридической силой

Администрация президента США Дональда Трампа выразила готовность предоставить Украине юридически обязывающие гарантии безопасности, основанные на пятой статье Североатлантического договора. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации, сообщает Axios.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, соответствующее соглашение планируется вынести на голосование в Конгресс США. В Вашингтоне подчеркивают, что речь идет не о символической поддержке, а о реальных и действенных обязательствах по обеспечению безопасности Украины.

"Мы хотим предложить украинцам гарантию безопасности, которая не будет “пустым чеком” с одной стороны, но при этом окажется достаточно сильной и надежной. Мы готовы направить этот документ в Конгресс для голосования", — отметил американский чиновник.

Предполагается, что переговорный процесс будет включать три отдельных соглашения: о прекращении войны, о гарантиях безопасности и о послевоенной реконструкции Украины. По словам представителя США, последние раунды переговоров впервые дали Киеву более четкое представление о так называемом "дне после войны".

В Вашингтоне также заявляют о позитивной динамике в переговорах, касающихся экономического восстановления и реконструкции страны. Согласно текущему предложению, завершение войны должно предусматривать сохранение Украиной суверенитета примерно над 80% территории, предоставление "самых сильных гарантий безопасности в истории" и масштабный пакет экономической помощи.

В то же время ряд европейских лидеров рекомендовали президенту Украины Владимиру Зеленскому не торопиться с подписанием возможного соглашения, особенно если оно будет предусматривать территориальные уступки. Кроме того, остается открытым вопрос, готова ли Россия принять предложенные Соединенными Штатами условия.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп сделал новое заявление о "мирном соглашении" в войне Украины и РФ: что затрудняет процесс.



