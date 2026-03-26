"Полезный идиот": в ЕС унизили Орбана из-за России и Китая

Немецкий депутат Европарламента Мориц Кернер назвал венгерского лидера Виктора Орбана "полезным идиотом России и Китая". Как пояснил политик, премьер-министр Венгрии сделал свою страну самой коррумпированной страной в ЕС, а также пускает китайских полицейских и российских шпионов.

Мориц Кернер во время выступления в Европарламенте обратился к венгерскому премьеру Виктору Орбану с критическими словами.

"Господин Орбан, вы не патриот. Вы только полезный идиот России и Китая. Вот такая реальность", — сказал немецкий политик.

Политик, представляющий "Свободную демократическую партию", также обвинил венгерское правительство в противоречивой политике безопасности и миграции. По его словам, власти Венгрии говорят о необходимости ограничения миграции, но в то же время допускают деятельность российских агентов в рамках Шенгенской зоны и приглашают китайских правоохранителей для работы в стране.

Кроме того, Кернер подверг резкой критике внутреннюю политику венгерского правительства, заявив, что за более чем 15 лет правления Орбана Венгрия столкнулась с серьезными проблемами коррупции.

"Вы превратили Венгрию в банановую республику. Вы обокрали свое население и обогатили свою семью и друзей. При вашем правлении Венгрия стала одной из самых бедных и официально самой коррумпированной страной в ЕС. Какое обман. Какое бремя для вашего народа", — добавил Кернер.

