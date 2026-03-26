"Корисний ідіот": в ЄС принизили Орбана через Росію та Китай

Німецький депутат Європарламенту Моріц Кернер назвав угорського лідера Віктора Орбана "корисним ідіотом Росії та Китаю". Як пояснив політик, прем’єр-міністр Угорщини зробив свою країну найкорумпованішою країною в ЄС, а також пускає китайських поліцейських та російських шпигунів.

Віктор Орбан. Фото з відкритих джерел

Моріц Кернер під час виступу в Європарламенті звернувся до угорського прем'єра Віктора Орбана з критичними словами.

"Пане Орбане, ви не патріот. Ви лише корисний ідіот Росії та Китаю. Ось така реальність", — сказав німецький політик.

Політик, який представляє "Вільну демократичну партію" також звинуватив угорський уряд у суперечливій політиці щодо безпеки та міграції. За його словами, влада Угорщини говорить про необхідність обмеження міграції, але водночас допускає діяльність російських агентів у межах Шенгенської зони та запрошує китайських правоохоронців для роботи в країні.

Крім того, Кернер різко розкритикував внутрішню політику угорського уряду, заявивши, що за понад 15 років правління Орбана Угорщина зіткнулася з серйозними проблемами корупції.

"Ви перетворили Угорщину на бананову республіку. Ви обікрали своє населення й збагатили свою родину та друзів. За вашого правління Угорщина стала однією з найбідніших і офіційно найкорумпованішою країною в ЄС. Який обман. Який тягар для вашого народу", — додав Кернер.

