Орбан оскандалився новою заявою: що сказав про Зеленського

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив чергову резонансну заяву про президента України Володимира Зеленського під час передвиборчого виступу, порівнявши сучасні політичні суперечки з "історичною боротьбою" угорців проти комуністичного режиму.

Віктор Орбан. Фото з відкритих джерел

Віктор Орбан оприлюднив відео на платформі X, де він виступав перед прихильниками на мітингу. За його словами, Угорщина вже довела свою здатність "захищати свободу", згадавши події, пов’язані з падінням комунізму та виведенням радянських військ.

"Ми повалили комунізм. Ми боролися за свою свободу. Ми побудували християнську, сімейно-орієнтовану, патріотичну націю. А тепер Зеленський та брюссельці думають, що ми відступимо? Не будьте смішними", — сказав Орбан.

Такі висловлювання пролунали на тлі напружених відносин між Угорщиною та Україною, а також суперечок з керівництвом Європейського Союзу. Будапешт неодноразово критикував політику Брюсселя та виступав проти окремих рішень щодо підтримки України.

Заяви Орбана також стали частиною активної передвиборчої кампанії напередодні парламентських виборів, запланованих на 12 квітня. Партія прем’єра "Фідес" нині стикається із серйозною конкуренцією з боку опозиційних сил.

Зокрема, політичний рух "Тиса" на чолі з Петером Мадяром випереджає партію Орбана приблизно на 14%. На цьому тлі риторика про "тиск України" та "диктат Брюсселя" стала одним із ключових елементів його кампанії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, чи близько кінець Орбана. Що показують опитування перед виборами в Угорщині.

Також "Коментарі" писали, що Орбан зізнався, чому Угорщина не виходить з ЄС, попри різку критику Брюсселя.