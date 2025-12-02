Полиция пришла с обысками в учреждения Евросоюза: говорят о мошенничестве

Полиция Бельгии посетила с обысками учреждения Евросоюза в Брюсселе и Брюгге. Следственные действия, в частности, проводились в Европейской службе внешних действий и в Колледже Европы.

Европейская служба внешних действий. Фото: из открытых источников

Бельгийские стражи порядка расследуют вероятное мошенничество со средствами ЕС, сообщает Еuractiv.

По данным источников, знакомых с ходом следствия, утром 2 декабря бельгийская полиция провела обыски в Брюсселе и Брюгге. Правоохранители, в частности, посетили здание Европейской службы внешних действий (ЕСВД) и престижного Колледжа Европы.

Эти структуры подозреваются в злоупотреблении бюджетными средствами ЕС в 2021-2022 годах. Следствие ведут бельгийская полиция совместно с Европейским антикоррупционным бюро OLAF и прокуратурой ЕС (EPPO).

В частности, расследуют приобретение Колледжем здания по улице Spanjaardstraat в Брюгге стоимостью 3,2 млн евро. Там проживают участники программы дипломатической академии.

"Следователи изучают, имели ли Колледж Европы или его представители предварительную информацию о публичном тендере на финансирование новой Дипломатической академии ЕС — ежегодной программы подготовки европейских дипломатов в Брюгге, которую финансирует EEAS", — говорится в публикации.

Оба учреждения — Колледж Европы и Дипломатическую академию — возглавляет бывшая Верховная представительница ЕС по внешней политике Федерика Могерини.

В расследуемый правоохранителями период ЕСВД возглавлял другой глава дипломатии ЕС — Жозеп Боррель.

Европейское антикоррупционное бюро уже допросило несколько человек в рамках расследования. Материалы были переданы в прокуратуру ЕС. Пока неизвестно, пришли ли органы ЕС и бельгийская прокуратура к окончательным выводам и предъявили ли официальные обвинения.

