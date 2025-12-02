Поліція завітала з обшуками до установ Євросоюзу: говорять про шахрайство

Поліція Бельгії навідалась з обшуками в установи Євросоюзу в Брюсселі та Брюґґе. Слідчі дії, зокрема, проводили в Європейській службі зовнішніх дій та Коледжі Європи.

Європейська служба зовнішніх дій. Фото: з відкритих джерел

Бельгійські правоохоронці розслідують ймовірне шахрайство з коштами ЄС, повідомляє Еuractiv.

За даними джерел, знайомих з перебігом слідства, вранці 2 грудня бельгійська поліція провела обшуки в Брюсселі та Брюґґе. Правоохоронці, зокрема, завітали в будівлі Європейської служби зовнішніх дій (ЄСЗД) та престижного Коледжу Європи.

Ці структури підозрюють у зловживанні бюджетними коштами ЄС у 2021-2022 роках. Слідство ведуть бельгійська поліція спільно з Європейським антикорупційним бюро OLAF та прокуратурою ЄС (EPPO).

Зокрема, розслідують придбання Коледжем будівлі на вулиці Spanjaardstraat у Брюґґе вартістю 3,2 млн євро. Там проживають учасники програми дипломатичної академії.

"Слідчі вивчають, чи мали Коледж Європи або його представники попередню інформацію про публічний тендер на фінансування нової Дипломатичної академії ЄС — щорічної програми підготовки європейських дипломатів у Брюгге, яку фінансує EEAS", — йдеться у публікації.

Обидві установи — Коледж Європи та Дипломатичну академію – нині очолює, колишня Верховна представниця ЄС із зовнішньої політики Федеріка Моґеріні.

У період, який розслідують правоохоронці, ЄСЗД очолював інший глава дипломатії ЄС — Жозеп Боррель.

Європейське антикорупційне бюро вже допитало кількох людей у рамках розслідування. Матеріали передали до прокуратури ЄС. Поки невідомо, чи дійшли органи ЄС та бельгійська прокуратура остаточних висновків та висунули офіційні обвинувачення.

