logo_ukra

BTC/USD

89112

ETH/USD

2893.54

USD/UAH

42.33

EUR/UAH

49.18

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС Поліція завітала з обшуками до установ Євросоюзу: говорять про шахрайство
commentss НОВИНИ Всі новини

Поліція завітала з обшуками до установ Євросоюзу: говорять про шахрайство

Бельгійська поліція провела обшуки в установах ЄС у рамках розслідування можливого шахрайства з коштами Євросоюзу

2 грудня 2025, 16:51
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Поліція Бельгії навідалась з обшуками в установи Євросоюзу в Брюсселі та Брюґґе. Слідчі дії, зокрема, проводили в Європейській службі зовнішніх дій та Коледжі Європи.

Поліція завітала з обшуками до установ Євросоюзу: говорять про шахрайство

Європейська служба зовнішніх дій. Фото: з відкритих джерел

Бельгійські правоохоронці розслідують ймовірне шахрайство з коштами ЄС, повідомляє Еuractiv.

За даними джерел, знайомих з перебігом слідства, вранці 2 грудня бельгійська поліція провела обшуки в Брюсселі та Брюґґе. Правоохоронці, зокрема, завітали в будівлі Європейської служби зовнішніх дій (ЄСЗД) та престижного Коледжу Європи.

Ці структури підозрюють у зловживанні бюджетними коштами ЄС у 2021-2022 роках. Слідство ведуть бельгійська поліція спільно з Європейським антикорупційним бюро OLAF та прокуратурою ЄС (EPPO).

Зокрема, розслідують придбання Коледжем будівлі на вулиці Spanjaardstraat у Брюґґе вартістю 3,2 млн євро. Там проживають учасники програми дипломатичної академії. 

"Слідчі вивчають, чи мали Коледж Європи або його представники попередню інформацію про публічний тендер на фінансування нової Дипломатичної академії ЄС — щорічної програми підготовки європейських дипломатів у Брюгге, яку фінансує EEAS", — йдеться у публікації.

Обидві установи — Коледж Європи та Дипломатичну академію – нині очолює, колишня Верховна представниця ЄС із зовнішньої політики Федеріка Моґеріні.  

У період, який розслідують правоохоронці, ЄСЗД очолював інший глава дипломатії ЄС — Жозеп Боррель.

Європейське антикорупційне бюро вже допитало кількох людей у рамках розслідування. Матеріали передали до прокуратури ЄС. Поки невідомо, чи дійшли органи ЄС та бельгійська прокуратура остаточних висновків та висунули офіційні обвинувачення.

Як повідомляв портал "Коментарі", прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер висловив занепокоєння щодо планів Євросоюзу використати заморожені російські активи для фінансування допомоги Україні. На його думку, такий крок може негативно вплинути на перспективи потенційної мирної угоди. Позиція Бельгії у питання використання заморожених активів РФ є ключовою, адже значна частина цих коштів перебуває в управлінні бельгійської компанії Euroclear. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.euractiv.com/news/exclusive-police-raid-eu-external-action-service-college-of-europe-in-sweeping-fraud-probe/
Теги:

Новини

Всі новини