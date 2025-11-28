logo_ukra

BTC/USD

91473

ETH/USD

3057.15

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС Прем’єр Бельгії назвав нову причину не передавати Україні заморожені активи РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Прем’єр Бельгії назвав нову причину не передавати Україні заморожені активи РФ

В уряді Бельгії навели черговий аргумент проти використання заморожених російських активів на допомогу Україні

28 листопада 2025, 10:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер висловив занепокоєння щодо планів Євросоюзу використати заморожені російські активи для фінансування допомоги Україні.

Прем’єр Бельгії назвав нову причину не передавати Україні заморожені активи РФ

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер. Фото: з відкритих джерел

На його думку, такий крок може негативно вплинути на перспективи потенційної мирної угоди. Про це глава бельгійського уряду повідомив у листі президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, пише Reuters.

"Поспішне просування запропонованого механізму репараційних позик призведе до того, що ми як ЄС фактично заважатимемо досягненню можливої мирної домовленості", — зазначив Барт де Вевер. 

Видання нагадує, що позиція Бельгії у питання використання заморожених активів РФ є ключовою, адже значна частина цих коштів перебуває в управлінні бельгійської компанії Euroclear. 

Де Вевер у листі підкреслив, що пропонований механізм він вважає "принципово помилковим", нагадуючи, що заморожені активи історично ніколи не використовувалися під час війни. 

"Запропонований репараційний механізм позик, на мою думку, є принципово хибним. Подібні активи зазвичай ставали предметом рішень після завершення війни, у контексті виплати репарацій стороною, що програла", — написав прем’єр Бельгії.  

Водночас він додав, що Бельгія досі не отримала жодного конкретного юридичного документа від Єврокомісії механізму використання російських активів.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", у Єврокомісії заявили, що переговори про "репараційний кредит" для України за рахунок заморожених активів РФ стали актуальнішими після мирних пропозицій США. При цьому у ЄС зазначили, що підтримують "конструктивний прогрес", якого було досягнуто на переговорах щодо "мирного плану" між представниками США та України.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.reuters.com/business/finance/belgium-pm-says-using-frozen-russian-assets-could-derail-ukraine-peace-deal-2025-11-28/
Теги:

Новини

Всі новини