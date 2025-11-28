Прем’єр Бельгії назвав нову причину не передавати Україні заморожені активи РФ

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер висловив занепокоєння щодо планів Євросоюзу використати заморожені російські активи для фінансування допомоги Україні.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер. Фото: з відкритих джерел

На його думку, такий крок може негативно вплинути на перспективи потенційної мирної угоди. Про це глава бельгійського уряду повідомив у листі президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, пише Reuters.

"Поспішне просування запропонованого механізму репараційних позик призведе до того, що ми як ЄС фактично заважатимемо досягненню можливої мирної домовленості", — зазначив Барт де Вевер.

Видання нагадує, що позиція Бельгії у питання використання заморожених активів РФ є ключовою, адже значна частина цих коштів перебуває в управлінні бельгійської компанії Euroclear.

Де Вевер у листі підкреслив, що пропонований механізм він вважає "принципово помилковим", нагадуючи, що заморожені активи історично ніколи не використовувалися під час війни.

"Запропонований репараційний механізм позик, на мою думку, є принципово хибним. Подібні активи зазвичай ставали предметом рішень після завершення війни, у контексті виплати репарацій стороною, що програла", — написав прем’єр Бельгії.

Водночас він додав, що Бельгія досі не отримала жодного конкретного юридичного документа від Єврокомісії механізму використання російських активів.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", у Єврокомісії заявили, що переговори про "репараційний кредит" для України за рахунок заморожених активів РФ стали актуальнішими після мирних пропозицій США. При цьому у ЄС зазначили, що підтримують "конструктивний прогрес", якого було досягнуто на переговорах щодо "мирного плану" між представниками США та України.