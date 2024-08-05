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Politico узнало, какое решение может принять ЕС по Венгрии за выдачу виз россиянам

ЕС может исключить Венгрию из Шенгенской зоны за выдачу виз россиянам

сегодня, 12:52
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Кравцев Сергей

Противостояние по поводу решения Венгрии ослабить визовые ограничения для граждан России и Беларуси нарастает. Группа законодателей в Европарламенте призвала к действиям против Будапешта, включая возможность исключения Венгрии из Шенгенской зоны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Politico".

Politico узнало, какое решение может принять ЕС по Венгрии за выдачу виз россиянам

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

В письме, инициированном чешским депутатом Данушей Нерудовой и литовским парламентарем Пятрасом Ауштревичусом, выражается требование к Еврокомиссии о срочном расследовании решения Венгрии. Законодатели утверждают, что это решение может стать лазейкой и угрожать функционированию Шенгенской зоны как безопасного пространства для граждан.

Письмо также содержит предупреждение: "Если венгерское правительство откажется изменить свою политику, Еврокомиссия и все представители ЕС должны поставить под сомнение венгерское присутствие в Шенгенской зоне, введя новые меры защиты европейских граждан, включая, при необходимости, новые меры контроля на венгерских границах".

В документе упоминается возможность того, что другие страны ЕС могут не признавать венгерские визы и ввести контроль на границе Венгрии.

На вечер воскресенья письмо собрало около 70 подписей, включая подписи бывших премьер-министров Бельгии и Ирландии.

Отметим, вскоре после визита венгерского премьера Виктора Орбана в Москву Венгрия упростила условия въезда для граждан России и Беларуси. Будапешт включил граждан этих стран в программу национальной карты, которая выдается на два года с возможностью продления для тех, кто планирует работать в Венгрии.

Эти действия Венгрии быстро вызвали реакцию в ЕС. Манфред Вебер, глава крупнейшей партии Европейского парламента "Европейская народная партия", призвал к немедленным мерам против Венгрии в связи с выдачей виз гражданам РФ.

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